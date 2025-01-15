Ozon запустит услугу лизинга автомобилей

В первую очередь она будет ориентирована на партнёров маркетплейса.Ozon «в середине января» 2025 года запустит автолизинг, рассказал «Ъ» представитель маркетплейса. Предоставлять услугу будет ООО «Озон Лизинг», созданное в июне 2024-го. Компания уже заключила 250 сделок в тестовом режиме.Взять в лизинг можно как новые, так и подержанные автомобили из всех сегментов — легковые, коммерческие и грузовые. Срок — от одного года до пяти лет.В первую очередь автолизинг ориентирован на партнёров Ozon. Для них установлены предодобренные лимиты, отметили в компании. Клиентам также будут предоставлять «скидки на востребованные модели за счёт сотрудничества с дилерами и производителями».У компании большая клиентская база и онлайн-инфраструктура для быстрого заключения сделок, что должно помочь ей занять свою нишу на рынке лизинга, считают опрошенные газетой эксперты. Однако ограничивать спрос на услугу могут высокие ставки, которые начинаются от 28% годовых.#новости #ozon
это он в рено делал?)
Классический лизинг от озона
У меня вопрос к опытным разработчикам и умным людям, которых здесь, конечно же, большинство. Не про лизинг, но про Озон.
Озон банк не умеет в двухфакторную авторизацию. Т.е. нельзя сделать авторизацию в интернет-банке по комбинации "пароль+смс код". Разве это не базовые принципы безопасности?
Зачем конторе микрозаймов какая-то безопасность
Это правильно, не долго осталось продавать им китайские подделки