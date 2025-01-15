Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетплейсы

Ozon запустит услугу лизинга автомобилей

В первую очередь она будет ориентирована на партнёров маркетплейса.

  • Ozon «в середине января» 2025 года запустит автолизинг, рассказал «Ъ» представитель маркетплейса. Предоставлять услугу будет ООО «Озон Лизинг», созданное в июне 2024-го. Компания уже заключила 250 сделок в тестовом режиме.
  • Взять в лизинг можно как новые, так и подержанные автомобили из всех сегментов — легковые, коммерческие и грузовые. Срок — от одного года до пяти лет.
  • В первую очередь автолизинг ориентирован на партнёров Ozon. Для них установлены предодобренные лимиты, отметили в компании. Клиентам также будут предоставлять «скидки на востребованные модели за счёт сотрудничества с дилерами и производителями».
  • У компании большая клиентская база и онлайн-инфраструктура для быстрого заключения сделок, что должно помочь ей занять свою нишу на рынке лизинга, считают опрошенные газетой эксперты. Однако ограничивать спрос на услугу могут высокие ставки, которые начинаются от 28% годовых.

#новости #ozon

11
19 комментариев
Император Нолимоций
4
3
Ответить
Pavel Raspaev

это он в рено делал?)

2
1
Ответить
Павел Блахин

Классический лизинг от озона

Ответить
Daniil Levi

У меня вопрос к опытным разработчикам и умным людям, которых здесь, конечно же, большинство. Не про лизинг, но про Озон.

Озон банк не умеет в двухфакторную авторизацию. Т.е. нельзя сделать авторизацию в интернет-банке по комбинации "пароль+смс код". Разве это не базовые принципы безопасности?

1
Ответить
Румянцев

Зачем конторе микрозаймов какая-то безопасность

1
Ответить
Zloy Sniper
Ответить
Павел Блахин

Это правильно, не долго осталось продавать им китайские подделки

Ответить