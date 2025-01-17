«Мегамаркет» выставил продавцам счета за вывоз товаров с закрывающихся складов — Shopper’s

Бесплатную помощь с перевозкой маркетплейс предложил крупным ритейлерам, говорит собеседник издания.Обновлено в 21:00 мск. Производитель кожаных аксессуаров Rels направил «Мегамаркету» досудебную претензию, пишет Shopper’s. Копии документа компания также отослала в Минпромторг и в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В декабре 2024 года «Мегамаркет» сообщил продавцам, что откажется от модели FBS (когда партнёр хранит товары на собственном складе), сфокусируется на доставке день в день и закроет 11 складов, писало Shopper's. Предпринимателям нужно было распродать товары до 1 января 2025 года, а до 22 января вывезти остатки со складов.Теперь же, рассказали собеседники Shopper’s, «Мегамаркет» начал выставлять счета продавцам, которые по его требованию вывезли товары с закрывающихся складов.«За сборку и подготовку к отгрузке маркетплейс возьмёт с нас 60 рублей за единицу товара», — рассказал гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков. В уведомлении площадки о необходимости вывезти товары не было информации, что услуга платная, уточняет издание.Продавец-ИП рассказала, что не получала сообщений о необходимости заплатить за вывоз товаров, но сама спросила об этом поддержку. Там ответили, что стоимость составит 39 рублей за единицу.По словам менеджера одной из сервисных компаний, платный вывоз товаров со склада — стандартная практика, если решение о вывозе принял сам предприниматель. Но в данном случае «это неэтично со стороны “Мегамаркета”».Менеджер одного из fashion-ритейлеров добавил, что крупным продавцам маркетплейс предложил за свой счёт перевезти товары на новые склады.Собеседники Shopper's при этом отмечают: свободных слотов на вывоз со складов сейчас нет, а установленные сроки слишком короткие. И опасаются, что утилизация будет платной для тех, кто не успел или не захотел забрать товары. «Мегамаркет» от комментариев отказался.#новости #мегамаркет
Эх сбер. Ни банка нормального, ни остального
Банк они вытянули, но утопили все остальное
Всё равно есть люди, которые пользуются этим банком, ещё и добавку просят, яро выкрикивая "Говно, зато СВОё!!11"
Мега дерьмо, слили бюджет рекламный тупо и разваливают сервис
да рекламы было вагон и маленькая тележка, сколько ярдов было вложено
Зато народ успел понакупить всякого за малый прайс
А штраф за невывоз?! Слабенько пока. Хотят там продавать — надо терпеть.