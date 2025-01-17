Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

«Мегамаркет» выставил продавцам счета за вывоз товаров с закрывающихся складов — Shopper’s

Бесплатную помощь с перевозкой маркетплейс предложил крупным ритейлерам, говорит собеседник издания.

Обновлено в 21:00 мск. Производитель кожаных аксессуаров Rels направил «Мегамаркету» досудебную претензию, пишет Shopper’s. Копии документа компания также отослала в Минпромторг и в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

  • В декабре 2024 года «Мегамаркет» сообщил продавцам, что откажется от модели FBS (когда партнёр хранит товары на собственном складе), сфокусируется на доставке день в день и закроет 11 складов, писало Shopper's. Предпринимателям нужно было распродать товары до 1 января 2025 года, а до 22 января вывезти остатки со складов.
  • Теперь же, рассказали собеседники Shopper’s, «Мегамаркет» начал выставлять счета продавцам, которые по его требованию вывезли товары с закрывающихся складов.
  • «За сборку и подготовку к отгрузке маркетплейс возьмёт с нас 60 рублей за единицу товара», — рассказал гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков. В уведомлении площадки о необходимости вывезти товары не было информации, что услуга платная, уточняет издание.
  • Продавец-ИП рассказала, что не получала сообщений о необходимости заплатить за вывоз товаров, но сама спросила об этом поддержку. Там ответили, что стоимость составит 39 рублей за единицу.
  • По словам менеджера одной из сервисных компаний, платный вывоз товаров со склада — стандартная практика, если решение о вывозе принял сам предприниматель. Но в данном случае «это неэтично со стороны “Мегамаркета”».
  • Менеджер одного из fashion-ритейлеров добавил, что крупным продавцам маркетплейс предложил за свой счёт перевезти товары на новые склады.
  • Собеседники Shopper's при этом отмечают: свободных слотов на вывоз со складов сейчас нет, а установленные сроки слишком короткие. И опасаются, что утилизация будет платной для тех, кто не успел или не захотел забрать товары. «Мегамаркет» от комментариев отказался.

#новости #мегамаркет

2323
33
33
11
59 комментариев
Дмитрий

Эх сбер. Ни банка нормального, ни остального

26
1
Ответить
Mike V. Gorbunov

Банк они вытянули, но утопили все остальное

5
Ответить
Nenueto Flex

Всё равно есть люди, которые пользуются этим банком, ещё и добавку просят, яро выкрикивая "Говно, зато СВОё!!11"

1
Ответить
Sergey Folps

Мега дерьмо, слили бюджет рекламный тупо и разваливают сервис

16
1
Ответить
Максим Степанов

да рекламы было вагон и маленькая тележка, сколько ярдов было вложено

4
Ответить
Таир Бакиев

Зато народ успел понакупить всякого за малый прайс

1
Ответить
Вадим Д.

А штраф за невывоз?! Слабенько пока. Хотят там продавать — надо терпеть.

10
Ответить