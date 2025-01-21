«Мегамаркет» отменит для продавцов плату за вывоз товаров с закрывающихся складов — Shopper’s

Маркетплейс закрывает их по собственной инициативе. О решении всё-таки не взимать деньги Shopper's рассказали глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов и неназванный продавец со ссылкой на менеджера «Мегамаркета». В компании отказались от комментариев.В декабре 2024 года «Мегамаркет» уведомил продавцов, что откажется от отгрузки со складов самих предпринимателей, сфокусируется на доставке день в день и закроет 11 своих складов. Вывезти оттуда остатки продавцов попросили до 22 января 2025 года, иначе товары утилизируют.17 января 2025 года Shopper's узнало, что «Мегамаркет» выставил предпринимателям счета — «за сборку и подготовку к отгрузке». У компании Rels, например, ставка составила 60 рублей за единицу товара. По данным Соколова, маркетплейс намерен аннулировать эти счета, но продавцы пока ждут официального уведомления.Источник фото: AdIndex#новости #мегамаркет
Одумались? Или остатки страха разыскали?
Просчитался, но где?
Слабоумие и отвага!
Даёшь конкурс слоганов для этой могучей организации.
Интересно как они вообще рассчитывали удержать аудиторию. Ну привлекли своими бонусами-кэшбэком с промокодами, люди их потратили с удовольствием, сбер наверно теперь в жестком минусе. Инвесторы (покупатели акций сбера) возможно бы такое не одобрили если бы у них спросили.
Больше там покупать смысла нет: цены выше чем у конкурентов, сайт "не очень", выбор в разы меньше.
"Не прокатило" (с)
Взяли моду блядь выдумывать дебильные картинки для даунов... Что сбер, что озон.