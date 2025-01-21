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Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Мегамаркет» отменит для продавцов плату за вывоз товаров с закрывающихся складов — Shopper’s

Маркетплейс закрывает их по собственной инициативе.

  • О решении всё-таки не взимать деньги Shopper's рассказали глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов и неназванный продавец со ссылкой на менеджера «Мегамаркета». В компании отказались от комментариев.
  • В декабре 2024 года «Мегамаркет» уведомил продавцов, что откажется от отгрузки со складов самих предпринимателей, сфокусируется на доставке день в день и закроет 11 своих складов. Вывезти оттуда остатки продавцов попросили до 22 января 2025 года, иначе товары утилизируют.
  • 17 января 2025 года Shopper's узнало, что «Мегамаркет» выставил предпринимателям счета — «за сборку и подготовку к отгрузке». У компании Rels, например, ставка составила 60 рублей за единицу товара. По данным Соколова, маркетплейс намерен аннулировать эти счета, но продавцы пока ждут официального уведомления.
Источник фото: AdIndex
Источник фото: AdIndex

#новости #мегамаркет

22
11
8 комментариев
Вадим Д.

Одумались? Или остатки страха разыскали?

Просчитался, но где?
Слабоумие и отвага!

Даёшь конкурс слоганов для этой могучей организации.

5
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Egor Chusov

Интересно как они вообще рассчитывали удержать аудиторию. Ну привлекли своими бонусами-кэшбэком с промокодами, люди их потратили с удовольствием, сбер наверно теперь в жестком минусе. Инвесторы (покупатели акций сбера) возможно бы такое не одобрили если бы у них спросили.

Больше там покупать смысла нет: цены выше чем у конкурентов, сайт "не очень", выбор в разы меньше.

4
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Что-то там про имя и машину

"Не прокатило" (с)

3
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Илья Дёмин
2
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Sergio

Взяли моду блядь выдумывать дебильные картинки для даунов... Что сбер, что озон.

1
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