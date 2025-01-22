Ozon отменит сервисный сбор для всех ПВЗ

Компания ввела его в апреле 2024 года.Маркетплейс отменит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с 1 февраля 2025 года.Сбор за январь компания вычтет из вознаграждения в феврале. Вознаграждение за февраль, начисляемое в марте, предприниматели получат уже по стандартному или индивидуальному тарифу.Упоминание сбора в «Турбо ПВЗ» и страницы о нём компания «скоро» скроет. В отчётах исторические данные о сборе сохранятся, пропадут только из новых — начиная с февраля 2025 года.Ozon ввёл сервисный сбор для партнёров-владельцев ПВЗ с апреля 2024 года. По данным Forbes, он затронул пункты с оборотом больше 2,2 млн рублей в месяц, а его ставка на старте зависела от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и других факторов.Отмены сбора требовали около 1300 владельцев точек. После Ozon встретился с владельцами ПВЗ, пообещав изменить механику расчёта и снизить размер сбора. В октябре 2024-го компания сообщила, что повысит порог по обороту для начисления сервисного сбора.#новости #ozon
Озон сила!
ВБ могила.
Отменили лопату по пятницам, крестьянин боготворит господина
Штраф всем, кто лайкнул.
Ну Озон классно придумал. Главное чтобы он зарабатывал, а вы крутитесь как хотите. Но недолго песенка играла
У озона в принципе такой лозунг, зарабатываем, а на остальных пох….
С возвратами по вине озон они тоже не считают нужным возвращать стоимость логистики. Видите ли таков порядок работы на площадке. И закон им не писан.
Реально уже этот бизнес как-то не выгоден. Хотя еще пару лет назад думал тоже чтоли пвз открыть
Вот казалось бы, новость хорошая, а опять все недовольны. Ну не пользуйтесь озоном, идите с в Авито, на улицу в переход, на рынок, через свой сайт торгуйте.