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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров

Пока на ограниченной группе покупателей. Количество не раскрыли.

  • Возможность отправить вознаграждение появится в мобильном приложении — на экране с оценкой обслуживания. Опция будет доступна в течение недели с момента получения заказа, говорят в компании.
  • Максимальная сумма — 1000 рублей. Деньги спишутся с карты, привязанной к профилю. Есть комиссия — 6%. Можно покрыть её за свой счёт, чтобы курьер или менеджер получил всю сумму.
  • По словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким, чаевые сразу поступят на счёт сотрудника в «WB Кошельке».
Wildberries начал тестировать онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров
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Нет голосовАнонимный

#новости #wildberries

3
2
40 комментариев
Александр Пешкичев

У Танюхи деньги заканчиваются после ее бизнес идей по добровольно принудительному отжатию, собирает на туалетку, да на моющее для посуды. Курьеру как обычно достанется только штраф.

12
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hakhagmon

Объем продаж на ВБ в 2024 году составил 2,14 трлн рублей.

Цифры могут быть не точные, но возьмем средний объем продаж в день:
2,14 трлн/365дн = 5,86 млрд рублей в день

Необходимо учесть то, что около 30-40% этих денег принадлежит самому ВБ - комиссии, логистики, рекламы и тд

▪️Получается, что селлерам он должен отдать 5,86*0,65= 3,8 млрд за 1 день

Сейчас Вб платит с отсрочкой в 1 неделю, точнее в понедельник деньги появляются (за позапрошлую неделю) на ВБ, а во вторник-среду они поступают на счет к селлеру, условно ВБ их хранит у себя 8 дн.

▪️То есть они у себя морозят примерно 3,8 млрд * 7 = 26,7 млрд рублей (это сумма выплат селлерам за 1 неделю)


➡️Итого замороженные деньги с продаж за 7 дней, которые они выплачивают спустя 8 дн под 20% годовых дадут ВБ дополнительные 117 млн рублей дохода с депозита!

Но в последнее время мы заметили тенденцию еще хуже, деньги стали подозрительно долго выводиться, они поступают в наше распоряжение (к нам на счет) спустя 15-16 дн.

➡️ Эта же сумма 26,7 млрд под 20% годовых, но уже за 16 дн даст доход в 234 млн рублей!

Расчет грубый, но еще учтите тот факт, что например товар на ВБ куплен в понедельник, деньги за него селлер получит спустя минимум 17 дн, а если учесть текущие задержки, то спустя 24 дня, то есть, тут идет более сложный расчет.

Суть в том, что они нашими деньгами по факту еще больше пользуются, НО стоит отметить, что скорее всего там есть другие нюансы, о которых мы не знаем!

В общем такой очень грубый расчет получился, как думаете, будет ли Вб дальше увеличивать отсрочку в выплатах (кстати, как это сделал Озон)?

П.С это с учетом того, что я взял самый консервативный инструмент - депозит, а ведь ВБ еще выдает кредиты под более высокий %, а также размещают в других активах.

3
2
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Андрей Топов

Танюха там теперь просто сотрудник. Её прокатили по полной её новые "друзья".

1
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Дмитрий

https://t.me/WBakalchuk/183 Бакальчук писал, что Ким уже ничего не решает в WB

1
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Слегка Придурковатый

"Есть комиссия — 6%"

Даже на этом армяне с корейцами хотят сделать гешефт.

11
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THE DUDE

Идите нах со своими чаевыми и вся соя, которая это нормализует. За каждый чих скоро платить будем, чтобы нормально работу выполняли. Сотни тысяч профессий где никому ничего не дают, а тут выдумали...

10
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Mikhail Dragunov

Люто плюсую!

1
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