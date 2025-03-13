Ozon начал продавать подержанные автомобили

Пока — в Краснодаре, Москве и Подмосковье. На маркетплейсе доступны Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие автомобили с пробегом, сообщила компания. Ассортимент будет расширяться.Пока покупка автомобиля доступна в Москве, Московской области и Краснодаре. Позже купить машину смогут пользователи из других регионов.Продают автомобили только компании — маркетплейс для этого сотрудничает с дилерами Pango Cars и «БорисХоф». Все машины прошли техническую и юридическую проверку.Машину доставят в удобное покупателю место. После осмотра автомобиля можно отказаться от покупки — деньги вернут.Ozon продаёт машины с сентября 2023 года: сначала в каталоге были доступны автомобили от китайской Chery, но позже маркетплейс расширил список брендов.#новости