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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon начал продавать подержанные автомобили

Пока — в Краснодаре, Москве и Подмосковье.

  • На маркетплейсе доступны Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие автомобили с пробегом, сообщила компания. Ассортимент будет расширяться.
  • Пока покупка автомобиля доступна в Москве, Московской области и Краснодаре. Позже купить машину смогут пользователи из других регионов.
  • Продают автомобили только компании — маркетплейс для этого сотрудничает с дилерами Pango Cars и «БорисХоф». Все машины прошли техническую и юридическую проверку.
  • Машину доставят в удобное покупателю место. После осмотра автомобиля можно отказаться от покупки — деньги вернут.
  • Ozon продаёт машины с сентября 2023 года: сначала в каталоге были доступны автомобили от китайской Chery, но позже маркетплейс расширил список брендов.

#новости

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