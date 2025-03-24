Wildberries запустил самовывоз товаров из торговых точек партнёров в 16 городах России

Покупатели смогут оформить заказ на маркетплейсе, а забрать непосредственно у продавца.РВБ начала открывать для партнёров доступ к Click&Collect — сервису самовывоза из торговых точек, рассказала объединённая компания Wildberries и Russ.С помощью него покупатели могут забронировать товары на Wildberries и забрать их в магазине или на складе продавца маркетплейса. На этапе оформления заказа появится карта с доступными торговыми точками и сроки хранения.После оформления продавцы сами готовят товар к выдаче и определяют сроки сборки и хранения. При этом сборка не должна превышать 72 часа, а хранение — варьироваться от 24 часов до 30 дней.Сервис работает в 16 городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Краснодаре и других. В будущем компания планирует масштабировать сервис на все регионы России.Услуга самовывоза доступна в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.Wildberries начал тестировать услугу самовывоза в декабре 2024 года, первым партнёром стала «ВинЛаб». Пользователи могли выбрать алкогольные напитки на Wildberries, добавлять их в корзину и выбирать для получения одну из точек сети. #новости #wildberries