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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries запустил самовывоз товаров из торговых точек партнёров в 16 городах России

Покупатели смогут оформить заказ на маркетплейсе, а забрать непосредственно у продавца.

  • РВБ начала открывать для партнёров доступ к Click&Collect — сервису самовывоза из торговых точек, рассказала объединённая компания Wildberries и Russ.
  • С помощью него покупатели могут забронировать товары на Wildberries и забрать их в магазине или на складе продавца маркетплейса. На этапе оформления заказа появится карта с доступными торговыми точками и сроки хранения.
  • После оформления продавцы сами готовят товар к выдаче и определяют сроки сборки и хранения. При этом сборка не

    должна превышать 72 часа, а хранение — варьироваться от 24 часов до 30 дней.

  • Сервис работает в 16 городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Краснодаре и других. В будущем компания планирует масштабировать сервис на все регионы России.
  • Услуга самовывоза доступна в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.
  • Wildberries начал тестировать услугу самовывоза в декабре 2024 года, первым партнёром стала «ВинЛаб». Пользователи могли выбрать алкогольные напитки на Wildberries, добавлять их в корзину и выбирать для получения одну из точек сети.

#новости #wildberries

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