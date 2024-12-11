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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries запустит продажу алкоголя с самовывозом из магазина партнёра

Первой к проекту присоединилась сеть «ВинЛаб».

  • Пользователи смогут выбирать алкогольные напитки на Wildberries, добавлять их в корзину и выбирать для получения одну из точек сети «ВинЛаб», пишет «РБК Вино». На начальном этапе услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Ритейлер соберёт заказ в течение часа и будет хранить его в течение четырёх дней. Для оплаты и получения покупки потребуется показать документ, подтверждающий возраст.
  • Функция уже доступна в обновлённом приложении Wildberries для iOS и Android. В будущем компания планирует распространить модель Click&Collect и на другие категории.
  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете планировали с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.
  • В июне 2023 года предприниматели предложили схему легализации онлайн-торговли алкоголем в России: с реестром сайтов и двойной проверкой возраста.

#новости #wildberries

22
8 комментариев
Griby Lenina

Киллер-фича: забирать можно в любое время.

2
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Oleg Gorbunov

"оплатить заказ надо будет уже в магазине при выдаче"

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Oleg Gorbunov

И задемпингует по цене сам магазин!

1
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Слегка Придурковатый

Если бухло всё равно забирать в магазине, на кой хер нужна прокладка в виде армяно-корейского онлайн-черкизона?

1
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Алексей Дрепин

Отлично будет

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Алекс

Надеюсь, будут продавать исключительно армянские коньяки?

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Егор Егоров

В чем смысл? Этот Винлаб в каждом доме уже. Сходи купил спокойно без всяких маркетплейсов. Или это не модно уже?

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