Первой к проекту присоединилась сеть «ВинЛаб».Пользователи смогут выбирать алкогольные напитки на Wildberries, добавлять их в корзину и выбирать для получения одну из точек сети «ВинЛаб», пишет «РБК Вино». На начальном этапе услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга.Ритейлер соберёт заказ в течение часа и будет хранить его в течение четырёх дней. Для оплаты и получения покупки потребуется показать документ, подтверждающий возраст.Функция уже доступна в обновлённом приложении Wildberries для iOS и Android. В будущем компания планирует распространить модель Click&Collect и на другие категории.Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете планировали с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.В июне 2023 года предприниматели предложили схему легализации онлайн-торговли алкоголем в России: с реестром сайтов и двойной проверкой возраста.#новости #wildberries
Киллер-фича: забирать можно в любое время.
"оплатить заказ надо будет уже в магазине при выдаче"
И задемпингует по цене сам магазин!
Если бухло всё равно забирать в магазине, на кой хер нужна прокладка в виде армяно-корейского онлайн-черкизона?
Отлично будет
Надеюсь, будут продавать исключительно армянские коньяки?
В чем смысл? Этот Винлаб в каждом доме уже. Сходи купил спокойно без всяких маркетплейсов. Или это не модно уже?