Yandex запустил маркетплейс в Узбекистане

Он уже работает в Ташкенте и частично в Ташкентской области.Yandex Uzbekistan запустил маркетплейс Market, рас��казали в компании. В ассортименте — электроника, бытовая техника, одежда, товары для дома и другое.Оформить заказ можно в приложении Yandex Go и на сайте. Товары доставляют в пункты выдачи или курьером. На старте работает 60 ПВЗ, до конца 2025 года их количество планируют увеличить до 250 по всей стране.Есть доставка «по клику» из ближайшего мини-склада сервиса Lavka. В этом случае пользователь может добавить продукты и другие товары, их привезут вместе с заказом из Market.Доставка в ПВЗ и «по клику» будут бесплатными для всех заказов, а курьерская — для заказов от 1 млн сумов.Оплата — картой при оформлении заказа, а также наличными или картой при получении в ПВЗ. Есть рассрочка через Yandex Split.В Узбекистане работают и некоторые другие сервисы «Яндекса». В 2022 году компания начала продавать свои «умные» колонки в стране, а в 2024-м запустила аренду электросамокатов.Источник: Yandex Uzbekistan#новости #яндекс #узбекистан