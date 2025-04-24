Ozon снова протестирует постоплату товаров, отличных от одежды и обуви, — но не во всех регионах

Изменения коснутся только 3% от всех заказов.Маркетплейс тестировал постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в ПВЗ с августа по ноябрь 2024 года. Теперь тесты возобновят, рассказала компания.С 25 апреля 2025 года оплата при получении в ПВЗ будет доступна в 27 регионах России — маркетплейс выбрал их, «исходя из перспективных данных по росту продаж и среднему чеку, которые дал прошлый тест».Клиенты из других регионов не смогут воспользоваться постоплатой товаров, не относящихся к одежде, обуви и аксессуарам. Если регион попал в тесты, партнёр получит письмо на почту или уведомление в «Турбо ПВЗ».Пользователи не смогут заказать с постоплатой товары тяжелее 10 кг или объёмом больше 30 л; часть электроники, продуктов питания, кормов для животных, фармацевтики, парфюмерии, сыпучих товаров и некоторых других, а также оформить заказы из-за рубежа и по тарифу «Эконом».Для клиентов ограничена сумма максимальной постоплаты — она будет зависеть от количества и общей стоимости покупок за последние полгода. Если истории заказов на Ozon нет, пользователь не сможет купить «дорогие» товары с постоплатой. У покупателей с низким процентом выкупа оплаты при получении не будет совсем.#новости #ozon