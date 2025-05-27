Wildberries начал тестировать отдельный книжный сервис — «Ведомости»

Он будет работать за пределами основного сайта маркетплейса.Wildberries обсуждает возможность продавать как электронные книги, так и подписки на доступ к каталогу, сообщили источники «Ведомостей». По их сведениям, запустить платформу могут до конца 2025 года.В самой компании отметили, что «постоянно изучают потенциал новых бизнес-направлений», но разговоры о запуске книжного сервиса считают «преждевременными».По оценке J’son & Partners Consulting, доля Wildberries на рынке цифровых книг не превышает 3%. В консалтинговой компании сомневаются, что она превысит 5% к 2026-2027 годам даже при наличии выделенной платформы, так как в отрасли «сильная» конкуренция со стороны «Литреса» и «Яндекс Книг» (бывший «Букмейт»).По мнению некоторых опрошенных газетой экспертов, успех проекта будет зависеть от формата. Если это «будет ещё одна вкладка в каталоге» без «удобного» приложения и алгоритмов рекомендаций, то «сервис останется нишевым».Источник фото: «РИА Новости»#новости