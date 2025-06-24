Wildberries обяжет новых продавцов открывать расчётный счёт в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету

Действующим партнёрам ничего делать не нужно.На обновлённую оферту для продавцов Wildberries обратила внимание «Справочная» (издание «Точки»). Она вступит в силу с 30 июня 2025 года.Согласно пункту 9.1.9, продавец соглашается открыть расчётный счёт в «Вайлдберриз банке» для «обеспечения полного доступа к функционалу личного кабинета». Если продавец не откроёт счёт, площадка ограничит доступ к кабинету до его открытия или «иного решения» Wildberries.Если банк откажет в открытии счёта, маркетплейс всё же может предоставить продавцу полный доступ к личному кабинету, но будет вправе дополнительно контролировать его операции.Согласно оферте, изменения нужны, чтобы верифицировать информацию о продавце, снизить риски мошенничества и обеспечить «прозрачное» взаимодействие между Wildberries, продавцами и покупателями.В Wildberries уточнили «Справочной», что изменение касается новых продавцов, зарегистрировавшихся на платформе с 30 июня 2025 года. Действующим партнёрам ничего делать не нужно.После завершения регистрации продавцы могут сменить в личном кабинете реквизиты счёта «Вайлдберриз банка» на реквизиты счёта, открытого в любом другом российском банке. Уже зарегистрированным на «WB Партнёры» продавцам никаких действий предпринимать не нужно.WildberriesОсновательница Wildberries Татьяна Ким стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в 2021 году. Его переименовали в «Вайлдберриз банк». В июне 2025 года Ким говорила, что банк начал тестировать выпуск банковских карт для сотрудников и исполнителей, но «скоро» их смогут заказать и покупатели.#новости #wildberries