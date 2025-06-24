Wildberries обяжет новых продавцов открывать расчётный счёт в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету

После завершения регистрации продавцы могут сменить в личном кабинете реквизиты счёта «Вайлдберриз банка» на реквизиты счёта, открытого в любом другом российском банке. Уже зарегистрированным на «WB Партнёры» продавцам никаких действий предпринимать не нужно.