Власти завершили разработку законопроекта о цифровых платформах — изменили положения о скидках и дали правительству право вводить требования к отображению цен

Вступление закона в силу перенесли с 1 марта 2026 года на март 2027 года.О том, что Минэк, Минпромторг и Минцифры готовят проект «О платформенной экономике», СМИ сообщили в сентябре 2024-го. Он будет регулировать работу маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, площадок для поиска исполнителей услуг и прочих цифровых платформ.Финальная версия документа учитывает позицию «бизнеса и общественности», пишут РБК и Forbes со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Правкомиссия должна рассмотреть его 30 июня 2025 года.Среди ключевых изменений — обязанность платформ за 45 дней оповещать партнёров об изменениях в оферте, которые ухудшают их положение. Например, о более высоких комиссиях и снижении вознаграждений. Изначально авторы хотели ограничить частоту правок в договоры — одним разом в три месяца. Однако бизнес предупреждал, что не сможет в случае чего быстро реагировать на рыночные перемены.Срок на уведомление партнёров о применении скидки за их счёт сократили с 14 календарных дней до пяти рабочих. Обязанность получать активное согласие на скидки исключили из документа — как и запрет на «молчаливое согласие» на снижение цен.Но партнёры смогут установить запрет на участие в акциях, где скидки дают за их счёт. В этом случае платформам запрещено понижать их товары и услуги в выдаче, ограничивать доступ к личному кабинету, снижать рейтинг и применять любые другие ограничения, которые подрывают интересы предпринимателя.Если партнёр установил «минимальную цену продажи товаров за свой счёт», для скидок ниже этой суммы всё-таки потребуется его «активное» согласие: площадка должна будет получит одобрение на изменение минимальной цены в личном кабинете.Правительство получит право вводить требования к отображению данных о цене в карточке. «На платформах применяются скидки при оплате картами банков, принадлежащих платформам. И эти скидки публикуются как цена товара. Но такая практика может являться скрытым навязыванием банковских услуг, так как понуждает покупателя быстро и без идентификации оформить карту банка платформы», — пояснили в аппарате Григоренко.В Wildberries & Russ говорят, что текущая редакция законопроекта «во многом сбалансирована» и учитывает позицию участников рынка. В Ассоциации цифровых платформ — что закон поможет избавиться от неопределённости и снизит правовые риски как для платформ, так и для исполнителей.По словам Ассоциации компаний интернет-торговли, эта версия учитывает «почти все» замечания, но некоторые вопросы всё равно требуют продолжить обсуждение.Источник фото: «Без формата»#новости