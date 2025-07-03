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Таня Боброва
Маркетплейсы

Регулятор во Франции оштрафовал Shein на €40 млн за «обманчивые» скидки

Иногда на маркетплейсе предлагали скидку фактически меньше, чем рекламировали, а иногда скидки и вовсе не было.

  • Штраф наложили на Infinite Style E-Commerce Co Ltd, которая управляет продажами бренда Shein, за недобросовестные методы ведения бизнеса, пишет Reuters. В частности, ритейлер вводил потребителей в заблуждение по поводу скидок.
  • Анализ «тысяч» товаров на французском сайте Shein с 1 октября 2022 года по 31 августа 2023 года показал, что 57% предложений на самом деле не предлагали более низкую цену, 19% предлагали меньшую скидку, чем рекламировали, а 11% случаев было повышением цены.
  • Shein заявил, что регулятор проинформировал Infinite Style Ecommerce Co Ltd о нарушениях ещё в марте 2024 года — в течение двух месяцев их устранили.
  • В Европе не впервые обвиняют Shein в недобросовестных практиках. Например, в мае 2025 года Еврокомиссия заявила о нарушении законодательства о защите прав потребителей.
  • В июне Европейская организация потребителей уличила маркетплейс в использовании «тёмных паттернов». Среди них — навязчивые напоминания, создание эффекта упущенной выгоды, принудительная регистрация на сайте, поддельные таймеры обратного отсчёта и другие.
Источник: cronista.com
Источник: cronista.com

#новости #shein

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