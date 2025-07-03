Регулятор во Франции оштрафовал Shein на €40 млн за «обманчивые» скидки

Иногда на маркетплейсе предлагали скидку фактически меньше, чем рекламировали, а иногда скидки и вовсе не было.Штраф наложили на Infinite Style E-Commerce Co Ltd, которая управляет продажами бренда Shein, за недобросовестные методы ведения бизнеса, пишет Reuters. В частности, ритейлер вводил потребителей в заблуждение по поводу скидок.Анализ «тысяч» товаров на французском сайте Shein с 1 октября 2022 года по 31 августа 2023 года показал, что 57% предложений на самом деле не предлагали более низкую цену, 19% предлагали меньшую скидку, чем рекламировали, а 11% случаев было повышением цены.Shein заявил, что регулятор проинформировал Infinite Style Ecommerce Co Ltd о нарушениях ещё в марте 2024 года — в течение двух месяцев их устранили.В Европе не впервые обвиняют Shein в недобросовестных практиках. Например, в мае 2025 года Еврокомиссия заявила о нарушении законодательства о защите прав потребителей.В июне Европейская организация потребителей уличила маркетплейс в использовании «тёмных паттернов». Среди них — навязчивые напоминания, создание эффекта упущенной выгоды, принудительная регистрация на сайте, поддельные таймеры обратного отсчёта и другие.Источник: cronista.com#новости #shein