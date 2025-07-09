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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries открыл в Москве автоматизированный пункт выдачи заказов

Попасть внутрь можно только с оформленным заказом.

  • Он находится на Новоданиловской набережной, дом 12, и уже доступен части клиентов маркетплейса. Заказать можно товары габаритами не больше, чем 35 х 45 х 38 см, а стоимость не должна превышать 25 тысяч рублей, пишет ТАСС.
  • Попасть внутрь можно только при наличии оформленного заказа. Нужно открыть в приложении QR-код и поднести его к сканеру на двери. После входа придётся снова отсканировать код — но уже на терминале. Затем откроется ячейка с товаром — можно его забирать.
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Внутри есть примерочные. Если товар не подошёл, нужно в течение часа после выдачи заказа снова отсканировать QR-код и вернуть его в ячейку.
  • Пока ПВЗ работает в тестовом режиме. Масштабирование проекта будет зависеть от «обратной связи» от клиентов и партнёров.
Источник: «Из коммерса в е-коммерса»
Источник: «Из коммерса в е-коммерса»
Источник: «Из коммерса в е-коммерса»
Источник: «Из коммерса в е-коммерса»
Источник: «Из коммерса в е-коммерса»

#новости #wildberries

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