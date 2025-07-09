Wildberries открыл в Москве автоматизированный пункт выдачи заказов

Попасть внутрь можно только с оформленным заказом. Он находится на Новоданиловской набережной, дом 12, и уже доступен части клиентов маркетплейса. Заказать можно товары габаритами не больше, чем 35 х 45 х 38 см, а стоимость не должна превышать 25 тысяч рублей, пишет ТАСС.Попасть внутрь можно только при наличии оформленного заказа. Нужно открыть в приложении QR-код и поднести его к сканеру на двери. После входа придётся снова отсканировать код — но уже на терминале. Затем откроется ячейка с товаром — можно его забирать.Источник: ТАССВнутри есть примерочные. Если товар не подошёл, нужно в течение часа после выдачи заказа снова отсканировать QR-код и вернуть его в ячейку.Пока ПВЗ работает в тестовом режиме. Масштабирование проекта будет зависеть от «обратной связи» от клиентов и партнёров.#новости #wildberries