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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил «Ягодки» — бонусные баллы за покупки на маркетплейсе

Тратить их можно внутри платформы.

  • Маркетплейс запустил «кешбэк» за покупки товаров на платформе, сообщила пресс-служба Wildberries & Russ.
  • «Ягодки» начисляются за покупку вещей, отмеченных специальным значком. Давать ли «кешбэк» с товара или нет — будут решать продавцы. Они же определяют размер бонусов: от 1% до 25% от суммы покупки. Сумму баллов, которые сможет получить покупатель, можно будет посмотреть в карточке.
Источник: Wildberries
Источник: Wildberries

  • Чтобы получить или потратить «кешбэк», нужно оплатить покупку «WB Кошельком». Баланс баллов можно будет посмотреть в личном кабинете, там же — начисления и списания. Придут они спустя две недели после покупки — чтобы убедиться, что товар не вернули.

  • Баллами можно оплатить до 99% стоимости вещи, один балл равняется 1 рублю. Хранятся они в течение года с начисления. В будущем бонусы будут давать не только за покупки, но и за другие активности, говорят в компании.

  • Функция пока работает в тестовом режиме, но уже доступна «большинству» пользователей.

#новости #wildberries

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