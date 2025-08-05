Wildberries запустил «Ягодки» — бонусные баллы за покупки на маркетплейсе

Чтобы получить или потратить «кешбэк», нужно оплатить покупку «WB Кошельком». Баланс баллов можно будет посмотреть в личном кабинете, там же — начисления и списания. Придут они спустя две недели после покупки — чтобы убедиться, что товар не вернули.

Баллами можно оплатить до 99% стоимости вещи, один балл равняется 1 рублю. Хранятся они в течение года с начисления. В будущем бонусы будут давать не только за покупки, но и за другие активности, говорят в компании.