Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Техника
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Ведомости» сообщили, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за доставку до ПВЗ независимо от процента выкупа, — компания заверяет, что плату ввели в мае 2025 года и только для покупателей с выкупом ниже 40%

Аналитики допускают, что Wildberries пытается компенсировать растущие издержки доставки.

  • Сообщения о дополнительных взиманиях стали появляться в Telegram-чате для продавцов в июле 2025 года. По их данным, «накрутка» у клиентов была разная, не отображалась в чеке отдельно и списывалась с баланса при отказе от выкупа.
  • Корреспондент «Ведомостей» использовал для проверки два аккаунта: без единого заказа в прошлом и с процентом выкупа свыше 70%. В обоих случаях цена товара увеличивалась после добавления в корзину, но услуга доставки в чеке не появлялась.
  • Представитель Wildberries в разговоре с газетой рассказал, что платная доставка «существует давно» и зависит от «расстояния, способа и низкой доли выкупа», но тарифы и условия не уточнил. Одному из продавцов в поддержке сказали, что платная доставка действует с мая 2025 года и затрагивает только пользователей с выкупом ниже 40%.
  • Аналитик Data Insight Сергей Семко полагает, что Wildberries хочет компенсировать растущие издержки доставки. Глава электронной коммерции «Т-Банка» Илья Кретов — что пытается протестировать чувствительность клиентов к дополнительным издержкам: как они повлияют на отказы и маржинальность.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

#новости #wildberries

8
6
4
2
1
1
1
160 комментариев