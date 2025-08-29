Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon начал тестировать в Москве доставку из ПВЗ «по клику»

Пока в одном районе.

  • Уведомление об этом в мобильном приложении маркетплейса заметил Shopper's. «Привезём заказ по клику от 0 рублей. Можно вызвать курьера в удобный момент, когда заказ привезут на склад», — говорится в сообщении.
  • В Ozon подтвердили, что тестируют доставку «по клику» из ПВЗ с помощью курьеров среди пользователей в московском Чертаново.
  • Заказы доставляют курьеры Ozon Fresh. В сентябре 2025 года компания планирует рассмотреть масштабирование сервиса.
  • Доставка «по клику» уже есть у Wildberries и «Мегамаркета», а также «Яндекс Маркета». Последний в июле 2025 года запустил возврат товаров «по клику» через курьеров «Лавки».
Источник: Ozon
Источник: Ozon

#новости #ozon

