Wildberries запустил тестирование виртуальной примерочной

Функция позволяет «примерить» вещи из карточки товара на фотографии пользователя.Источник: WildberriesИнструмент называется «Клиентская примерка», он постепенно станет доступен подписчикам «WB Клуба» и отдельным продавцам, участвующим в пилоте проекта, сообщила компания.Чтобы воспользоваться им, нужно найти карточку товара с пометкой «посмотреть вещь на себе». После этого пользователь может загрузить собственную фотографию и оценить, как вещь будет сидеть на нём.Источник: WildberriesИсточник: Wildberries«Клиентская примерка» работает на основе технологий компьютерного зрения и ИИ — они анализируют изображение и накладывают вещь на фигуру пользователя.После окончания тестов инструмент станет доступен всем продавцам в рамках подписки «Джем».Ася КарповаAI01.11.2024ИИ-сервис Wildberries: генератор виртуальных моделей для рекламы одежды Его тестировали с июля 2024 года.#новости #wildberries