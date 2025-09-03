Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил тестирование виртуальной примерочной

Функция позволяет «примерить» вещи из карточки товара на фотографии пользователя.

Источник: Wildberries
  • Инструмент называется «Клиентская примерка», он постепенно станет доступен подписчикам «WB Клуба» и отдельным продавцам, участвующим в пилоте проекта, сообщила компания.

  • Чтобы воспользоваться им, нужно найти карточку товара с пометкой «посмотреть вещь на себе». После этого пользователь может загрузить собственную фотографию и оценить, как вещь будет сидеть на нём.

Источник: Wildberries
  • «Клиентская примерка» работает на основе технологий компьютерного зрения и ИИ — они анализируют изображение и накладывают вещь на фигуру пользователя.

  • После окончания тестов инструмент станет доступен всем продавцам в рамках подписки «Джем».

