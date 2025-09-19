Популярное
Полина Лааксо
Маркетплейсы

Продавцы Ozon пожаловались на принудительную отправку возвратов на склады маркетплейса — они переживают, что не узнают о повреждениях и будут получать плохие отзывы

Правила обработки возвратов по модели FBS изменятся с 1 октября 2025 года.

Источник фото: «Известия»
  • С указанной даты заказы, которые покупатели вернут или отменят по причинам, не связанным с повреждениями или браком, Ozon будет отправлять на собственные склады для повторных продаж. Исключения — ювелирные изделия, продукция на заказ и товары, которые маркетплейсу нельзя хранить на складах.
  • При этом FBS — модель, в рамках которой продавец складирует товары у себя. И пока что в случае возвратов без претензий к качеству он может выбрать: забрать заказы или отправить их на склад Ozon.
  • В разговоре с «Ведомостями» в Ozon сказали, что новая схема позволит сократить сроки перепродажи в три раза и «снизить издержки», так как «логистика и тариф за продажу со склада маркетплейса в большинстве случаев будут дешевле».
  • Однако продавцы переживают, что товары будут перепродавать повреждёнными, а это увеличит и число негативных отзывов, и отмен, логистику по которым оплачивает сам предприниматель. Не все верят, что компания сможет адекватно оценить состояние товара.
  • Некоторые считают, что маркетплейс переводит их из статуса FBS-продавцов в FBO-продавцов без согласия, но с соответствующими рисками и расходами.
  • По словам управляющего партнёра Legal Eagles Армена Серобяна, право собственности продавца схема не нарушает. Но с учётом доминирующего положения Ozon действия могут приравнять к злоупотреблению — если докажут, что он принуждает к заведомо невыгодным условиям и создаёт барьеры для ухода с площадки, заключил управляющий партнёр Veta Илья Жарский.

#новости #ozon

