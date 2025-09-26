Ozon начал тестировать поиск товаров по фотографии

Подобная функция есть и у других маркетплейсов.Скриншот vc.ruФункцию на сайте и в мобильном приложении маркетплейса заметил Shopper’s. В Ozon сообщили, что тестируют её с августа 2025 года среди всех пользователей.До этого искать товары можно было только по текстовому запросу или отсканировав штрихкод.О том, что Ozon собирается внедрить поиск по картинкам, Shopper’s писал в июне 2025 года. Тогда в компании говорили, что «изучают направление».В сентябре 2025-го Wildberries обновил поиск по изображениям: пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или поменять цвет — система найдёт аналогичные товары.«Мегамаркет» добавил поиск по фотографии в 2023 году. «Яндекс Маркет» в 2025-м добавил в поиск по картинкам возможность уточнить запрос.#новости #ozon