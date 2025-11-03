Фонд, связанный с правительством Абу-Даби, планирует вложиться в строительство склада Ozon в Грозном — РБК

Объём инвестиций неизвестны. Источник фото: OzonО планах Фонда имени Шейха Зайеда инвестировать в постройку логистического комплекса в столице Чечни, сообщили РБК три консультанта на рынке коммерческой недвижимости. По их данным, соглашение подписано с правительством республики и Ozon.Склад площадью 101 тысяча м² построят до 2027 года, после чего Ozon возьмёт его в долгосрочную аренду, утверждают они.В Ozon подтвердили, что «в ближайшие годы» планируют возвести склад в Грозном, но данные об участии фонда комментировать не стали. Возможного застройщика не раскрыли, так как «процесс находится на начальном этапе».Стоимость строительства подобного объекта аналитики IBC Global и Nikoliers оценили в 7-9 млрд рублей. Ежегодные расходы Ozon на аренду с учётом средних ставок могут составить примерно 1,1-1,2 млрд рублей, полагают в Ricci.Опрошенные РБК эксперты называют несколько причин интереса Ozon к развитию логистики в Чечне. Это рост объёмов интернет-торговли в регионе, «историческое» отсутствие там развитых сетей распределительных центров крупных маркетплейсов, возможность сократить совокупные издержки и «положительная демографическая ситуация, что привлекательно для реализации товаров сейчас и в будущем».Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций запустили в 2017 году — в рамках соглашения между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бывшим президентом ОАЭ Халифой бен Заидом Аль Нахайяном. На сайте указано, что его учредитель — Фонд развития Абу-Даби.По данным «Контур.Фокус», 100% в ООО «Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций» принадлежат Darts Holding RSC LTD, зарегистрированной в ОАЭ.#новости #ozon