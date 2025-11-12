Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетплейсы

«Яндекс» и «Сбер» отказались подписать меморандум маркетплейсов из-за отсутствия в нём ограничений на инвестиции платформ в скидки

О подписании документа 11 ноября 2025 года сообщили Wildberries, Ozon и «Авито» — он направлен на досрочное выполнение отдельных требований закона о платформенной экономике.

  • Авторы инициативы называли основными целями меморандума «поддержку российских производителей и предпринимателей», «развитие эффективной коммуникации с партнёрами и потребителями», а также «противодействие контрафакту и мошенничеству».
  • Досрочное выполнение норм закона о платформенной экономике коснётся проверки контрагентов и данных о продаваемых ими товарах, регулирования договорных отношений с сотрудниками, ограничения продавцов в случае нарушений и порядка снижения цен на товары, рассказали РБК в Ассоциации цифровых платформ (АЦП, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер»).
  • Однако «Яндекс» и «Мегамаркет» отказались подписать меморандум. Представитель «Яндекса» заявил, что компания уже участвует в подобных инициативах, «но в данном случае считает крайне важным учитывать проблему регулирования скидок и связанные с этим угрозы для добросовестной конкуренции». В «Мегамаркете» сообщили, что пока изучают положения документа.
  • Источник РБК на рынке цифровых платформ пояснил, что «Яндекс» настаивает на ограничении объёма инвестиций маркетплейсов в скидки суммой не выше 10% от их оборота.
  • Изначально об ограничение скидок за счёт маркетплейсов планировали закрепить в законе о платформенной экономике. Соответствующая норма была в первых версиях законопроекта, но затем её исключили.
  • Практику инвестиций площадок в скидки критиковали в том числе розничные сети, указывая на риски монополизации рынка. В Wildberries отвечали, что конкуренты хотят ограничить развитие передовых маркетплейсов.
  • В октябре 2025 года за ограничение скидок выступили банки. Помимо этого, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала скидки при оплате собственными картами маркетплейсов скрытой формой конкурентной борьбы.

#новости

6
2
32 комментария