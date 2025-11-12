«Яндекс» и «Сбер» отказались подписать меморандум маркетплейсов из-за отсутствия в нём ограничений на инвестиции платформ в скидки

О подписании документа 11 ноября 2025 года сообщили Wildberries, Ozon и «Авито» — он направлен на досрочное выполнение отдельных требований закона о платформенной экономике.Авторы инициативы называли основными целями меморандума «поддержку российских производителей и предпринимателей», «развитие эффективной коммуникации с партнёрами и потребителями», а также «противодействие контрафакту и мошенничеству».Досрочное выполнение норм закона о платформенной экономике коснётся проверки контрагентов и данных о продаваемых ими товарах, регулирования договорных отношений с сотрудниками, ограничения продавцов в случае нарушений и порядка снижения цен на товары, рассказали РБК в Ассоциации цифровых платформ (АЦП, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер»).Однако «Яндекс» и «Мегамаркет» отказались подписать меморандум. Представитель «Яндекса» заявил, что компания уже участвует в подобных инициативах, «но в данном случае считает крайне важным учитывать проблему регулирования скидок и связанные с этим угрозы для добросовестной конкуренции». В «Мегамаркете» сообщили, что пока изучают положения документа.Источник РБК на рынке цифровых платформ пояснил, что «Яндекс» настаивает на ограничении объёма инвестиций маркетплейсов в скидки суммой не выше 10% от их оборота.Изначально об ограничение скидок за счёт маркетплейсов планировали закрепить в законе о платформенной экономике. Соответствующая норма была в первых версиях законопроекта, но затем её исключили.Практику инвестиций площадок в скидки критиковали в том числе розничные сети, указывая на риски монополизации рынка. В Wildberries отвечали, что конкуренты хотят ограничить развитие передовых маркетплейсов.В октябре 2025 года за ограничение скидок выступили банки. Помимо этого, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала скидки при оплате собственными картами маркетплейсов скрытой формой конкурентной борьбы.#новости