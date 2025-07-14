Союз торговых центров попросил приравнять ПВЗ к офлайн-магазинам и ограничить скидки на маркетплейсах

С похожими предложениями выступали и ритейлеры.Союз торговых центров (СТЦ) попросил доработать законопроект о платформенной экономике, который в июле 2025 года в первом чтении поддержала Госдума. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо вице-президента союза Павла Люлина главе комитета Госдумы по экономполитике Максиму Топилину.СТЦ просит запретить маркетплейсам менять цену на товары без согласия партнёров, установить паритет отрасли с федеральным законом «О торговле» и приравнять пункты выдачи заказов к офлайн-магазинам.Кроме того, союз предлагает ограничить объём субсидирования ценовых акций со стороны площадок суммой не выше 5% от годового товарооборота платформы. В Госдуме не ответили на запрос газеты.В Ассоциации компаний розничной торговли считают предложения обоснованными: масштабные скидки на маркетплейсах «уничтожают альтернативные каналы торговли», а предприниматели не могут конкурировать своими же товарами на других площадках.В Wildberries считают, что текущая редакция законопроекта учитывает интересы всех сторон платформенного бизнеса и позицию участников рынка. В Ozon — что в документе прописали правила, которые строже защищают интересы покупателей и продавцов. В «Яндекс Маркете» же полагают, что нужно включить пункт об ограничении инвестиций в скидки.В Ассоциации компаний интернет-торговли отмечают: вмешательство государства в стандартные маркетинговые программы в перспективе создаст негативный прецедент для всей отрасли торговли. В ПВЗ же нет выкладки товаров и прямых продаж, поэтому такие точки не могут считаться торговыми.Источник: OzonСоюз торговых центров не первый раз жалуется на «неравные условия» с маркетплейсами. В 2024 году он просил у министерств и ФНС налоговых льгот, а в 2025-м, как писал Forbes, — предложил маркетплейсам открывать ПВЗ по льготной арендной ставке, проводить совместные акции и делиться аналитикой.В июле 2025 года ограничить скидки на маркетплейсах попросили ритейлеры и онлайн-магазины: их предложение — вкладывать в распродажи ежегодно не больше 10% от оборота. В 2024 году приравнять маркетплейсы к торговым сетям предлагал Минпромторг, а Ассоциация канцелярского рынка заявляла, что площадки уклоняются от уплаты налогов и используют ПВЗ как точки продаж.#новости #маркетплейсы