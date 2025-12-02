Ozon запустил «Селект» — приложение с премиум-брендами одежды и обуви

Его можно скачать во «всех основных магазинах приложений».Источник: Ozon Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную, рассказал маркетплейс. В нём — свыше 130 тысяч товаров среднего и премиального ценовых сегментов: мужская, женская и детская одежда, обувь и аксессуары, косметика, некоторая электроника (стайлеры, фены), декор для дома.По словам компании, в каталоге собрали как лимитированные коллекции и вещи от брендов, которые не доступны в приложении Ozon, так и марки, которые уже есть на маркетплейсе. Среди брендов — Ekonika, Yulia Wave, Belle you, Askent.Возвраты в сервисе будут «переупаковывать», по желанию продавцов покупки доставлять в фирменных боксах «Селект», а некоторые вещи — пломбировать. В Ozon отметили, что проверяют документы и право продавать товары конкретных брендов у каждого продавца.Осенью 2024 года направление Ultima запустил «Яндекс Маркет». Это раздел с «фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе», бренды для которого выбирали «консультанты» — стилисты, байеры и другие эксперты.#новости #ozon