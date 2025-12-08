Ритейлеры попросили правительство ограничить маркетплейсам возможность субсидировать скидки

Они встали на сторону банков в споре с онлайн-площадками.Источник: «Яндекс Карты»Топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков») направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничения для маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, его отправку подтвердили компании.Как отмечает издание, по сути традиционная розница встала на сторону банков, которые пытаются вынудить маркетплейсы отказаться от субсидирования скидок для потребителей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков онлайн-площадок.По мнению ритейлеров, маркетплейсы навязывают покупателям и продавцам услуги своих банков. Поэтому они предлагают «перенять опыт США, Китая и Турции», где онлайн-площадки вынудили «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили им владение кэптивными финансовыми структурами»Больше всего компании критикуют платформы за «агрессивное снижение цен» — это делается за счёт продавцов, для которых растут комиссии и штрафы. Для решения проблемы ритейлеры предлагают ввести предельный объём средств, которые маркетплейсы могут использовать для снижения цен.Кроме того, ритейлеры недовольны, что крупные маркетплейсы дают доступ к своей платформе иностранным продавцам, преимущественно китайским, за счёт «более выгодных комиссий и тарифов», которые могут быть «в десятки раз ниже», чем для российских.Артур ТомилкоМаркетплейсы25 нояб«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.#новости