Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ритейлеры попросили правительство ограничить маркетплейсам возможность субсидировать скидки

Они встали на сторону банков в споре с онлайн-площадками.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков») направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничения для маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, его отправку подтвердили компании.
  • Как отмечает издание, по сути традиционная розница встала на сторону банков, которые пытаются вынудить маркетплейсы отказаться от субсидирования скидок для потребителей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков онлайн-площадок.
  • По мнению ритейлеров, маркетплейсы навязывают покупателям и продавцам услуги своих банков. Поэтому они предлагают «перенять опыт США, Китая и Турции», где онлайн-площадки вынудили «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили им владение кэптивными финансовыми структурами»
  • Больше всего компании критикуют платформы за «агрессивное снижение цен» — это делается за счёт продавцов, для которых растут комиссии и штрафы. Для решения проблемы ритейлеры предлагают ввести предельный объём средств, которые маркетплейсы могут использовать для снижения цен.
  • Кроме того, ритейлеры недовольны, что крупные маркетплейсы дают доступ к своей платформе иностранным продавцам, преимущественно китайским, за счёт «более выгодных комиссий и тарифов», которые могут быть «в десятки раз ниже», чем для российских.
Артур Томилко
Маркетплейсы
«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы

Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.

Фото ТАСС

