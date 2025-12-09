Wildberries добавил функцию совместного сбора денег на подарки

Пополнить сбор можно с карты любого банка. Изображение WildberriesФункция заработала в тестовом режиме в мобильном приложении Wildberries, но в «ближайшее время» станет доступна всем пользователям, рассказали ТАСС в маркетплейсе.Открыть сбор можно для добавленного в корзину товара. Функция также есть в приложении «WB Банка» — она позволяет выбрать для сбора любой товар из «Избранного».Чтобы пригласить других участников, нужно отправить им прямую ссылку на сбор. Они увидят товар и форму для внесения денег. Каждый может выбрать любую сумму для пополнения.Когда необходимая сумма будет собрана, организатор сбора сможет оплатить заказ. Он также может закрыть сбор в любой момент, а накопленные деньги потратить на покупку другого товара на маркетплейсе.#новости #wildberries