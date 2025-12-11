Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon ввёл обязательный платёж в 30 тысяч рублей при открытии некоторых ПВЗ — деньги вернутся, когда пункт заработает

Если этого не случится, деньги останутся у компании.

Источник: Ozon
Источник: Ozon
  • «Обеспечительный платёж» введут с 15 декабря 2025 года при открытии ПВЗ в формате «Максимум бренда», сообщила компания.
  • Сумма — 30 тысяч рублей. Деньги нужно будет направить после подачи заявки на открытие пункта и до начала ремонта помещения. На него дают 28 дней.
  • Когда ремонт закончится и ПВЗ откроется — деньги вернут в течение десяти дней.
  • Средства не вернутся, если Ozon не получит документ, подтверждающий право пользования помещением, ремонт не закончится в заданные сроки, а также если партнёр откажется от открытия пункта или нарушит правила маркетплейса.

#новости #ozon

