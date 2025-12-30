Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

Продавцы на Ozon пожаловались, что маркетплейс может одобрять возвраты без согласования с ними

Они собираются обратиться в Минпромторг, ФАС и Генпрокуратуру.

Источник: Ozon
Источник: Ozon
  • Авторы просят провести межведомственную проверку, пишут «Ведомости». Призыв направить такие обращения и текст письма разместила в своём Telegram-канале владелица фабрики детской одежды «Дашенька» Галина Ворожбит. В комментариях несколько продавцов заявили о готовности присоединиться.
  • Среди прочего продавцы недовольны пунктом оферты, который, по словам Ворожбит, позволяет Ozon самостоятельно принимать решение о возврате товара без согласования с продавцом. Ещё одна группа претензий связана с логистикой возвратов: по её словам, маркетплейс вводит потребителей в заблуждение «бесплатной доставкой» — фактически она оплачивается за счёт продавцов.
  • В ФАС подтвердили, что получают такие жалобы — все обращения рассматривают, при наличии оснований ведомство примет меры. В Минпромторге сообщили: министерство вместе с другими органами власти «планомерно работает над выработкой решений по регулированию рынка» и «уделяет особое внимание» жалобам на недобросовестные практики со стороны его участников.
  • Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая подтвердила, что проблема с возвратами, на которую жалуются продавцы, есть. При необоснованных возвратах продавцы несут убытки на логистике, а в случае порчи или подмены теряют сам товар.
  • В Ozon сообщили, что компания «регулярно получает обратную связь от продавцов и ищет сбалансированные решения». Продавцы могут сами выбрать модель работы и набор услуг: обязательна — только комиссия за продажу.
  • При этом для большинства возвратов партнёры могут сами принимать решения, а сохранность товара проверяется на складах и в пунктах выдачи, утверждает маркетплейс. Также площадка сократила сроки возврата для большинства категорий с 21 до 15 дней, а для некоторых новогодних товаров — до семи.

#новости #ozon

