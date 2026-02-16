Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

Минэк предложил обязать маркетплейсы устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских — РБК

Среди предложений также — правила возврата товаров, отображения цен и другие.

  • Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил предложения на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию презентации.
  • В ведомстве лишь отметили, что представили «ряд предложений по регулированию посреднических цифровых платформ, которые бы работали на выравнивание баланса интересов всех участников платформенной экономики». По словам источника, Мишустин поручил доработать предложения в рабочих группах «и представить их летом» 2026 года.

Что предложило Минэкономразвития

  • Обязать площадки устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских, и закрепить этот пункт в меморандуме о добросовестных практиках платформ.
  • Ведомство также упоминает идею ввести НДС для зарубежных товаров, ввезённых в Россию и купленных физлицами на маркетплейсах. 16 февраля 2026 года предложение поддержал комитет Госдумы по промышленности и торговле.
  • Закрепить право продавца удерживать расходы на доставку возвращённого товара, а также ввести категории «безусловно невозвратных товаров» (например, продукты питания, лекарства, медицинские изделия). Ещё одна категория — товары, вернуть которые будет нельзя после подтверждения получения (электроника, косметика, предметы личной гигиены).
  • Для остальных товаров хотят сохранить возможность оформить отказ или возврат. Сейчас «платформы в одностороннем порядке определяют перечни возвратных и невозвратных товаров», а также процедуру возврата и участие продавца, говорится в документе.
  • Минэк предлагает установить единые правила для платформ, банков и ритейла: отображаемая на интернет-витрине цена не должна зависеть от способа оплаты. Скидки, кешбэки и бонусы — показывать отдельно. Для банков предложили ввести «недискриминационный доступ к оказанию финансовых услуг и программам лояльности».
  • Ещё одно предложение — закрепить право продавца отказаться от снижения цены за счёт платформы без применения санкций.

#новости #маркетплейсы

4
4
1
1
24 комментария