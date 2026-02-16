Минэк предложил обязать маркетплейсы устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских — РБК

Среди предложений также — правила возврата товаров, отображения цен и другие.Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил предложения на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию презентации.В ведомстве лишь отметили, что представили «ряд предложений по регулированию посреднических цифровых платформ, которые бы работали на выравнивание баланса интересов всех участников платформенной экономики». По словам источника, Мишустин поручил доработать предложения в рабочих группах «и представить их летом» 2026 года.Что предложило МинэкономразвитияОбязать площадки устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских, и закрепить этот пункт в меморандуме о добросовестных практиках платформ.Ведомство также упоминает идею ввести НДС для зарубежных товаров, ввезённых в Россию и купленных физлицами на маркетплейсах. 16 февраля 2026 года предложение поддержал комитет Госдумы по промышленности и торговле.Закрепить право продавца удерживать расходы на доставку возвращённого товара, а также ввести категории «безусловно невозвратных товаров» (например, продукты питания, лекарства, медицинские изделия). Ещё одна категория — товары, вернуть которые будет нельзя после подтверждения получения (электроника, косметика, предметы личной гигиены).Для остальных товаров хотят сохранить возможность оформить отказ или возврат. Сейчас «платформы в одностороннем порядке определяют перечни возвратных и невозвратных товаров», а также процедуру возврата и участие продавца, говорится в документе.Минэк предлагает установить единые правила для платформ, банков и ритейла: отображаемая на интернет-витрине цена не должна зависеть от способа оплаты. Скидки, кешбэки и бонусы — показывать отдельно. Для банков предложили ввести «недискриминационный доступ к оказанию финансовых услуг и программам лояльности».Ещё одно предложение — закрепить право продавца отказаться от снижения цены за счёт платформы без применения санкций.#новости #маркетплейсы