«Мегамаркет» начал предлагать подержанные товары

Пока только шины.Размещать такие товары смогут только профессиональные продавцы, которые прошли проверку и имеют опыт в продажах подержанных товаров, пишет Shopper's со ссылкой на компанию.Продавец должен указать, что товар был в употреблении, при создании карточки. Затем она пройдёт обычную модерацию.Доставка для покупателей не будет отличаться от обычной, также будут действовать бонусы «Сберспасибо» и оплата по частям.Первая доступная категория — шины. В карточках есть информация об их состоянии. По словам компании, подержанные шины на 40-60% дешевле новых. «Мегамаркет» также рассматривает развитие сегмента автомобилей с пробегом, добавляет New Retail.В марте 2025 года подержанные автомобили начал продавать Ozon. У «Яндекс Маркета» есть раздел «Ресейл» с уценёнными, подержанными товарами и образцами с витрины. Wildberries в феврале 2026 года обновил свой раздел «Ресейл» — теперь это «универсальная площадка для частных объявлений».