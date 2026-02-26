eBay сократит 6% штата, чтобы «привести организационную структуру в соответствие со стратегическими приоритетами»

Это примерно 800 сотрудников с полной занятостью.Источник фото: CTechКомпания объяснила, что «пересматривает инвестиции» внутри бизнеса, но наём в ключевых для себя сегментах не закрывает, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление eBay. На конец 2025 года в штате числилось 12,3 тысячи человек. Из них 60% — в США.Для eBay это третья волна сокращений за последние несколько лет. В 2023 году она уволила около 500 человек (4% штата), а в 2024 году — 1000 сотрудников (9%). В первом случае расходы, в том числе на персонал, опережали темпы роста бизнеса. Во втором компания указывала на снижение потребительских расходов после всплеска во время пандемии Covid-19.Кого затронули новые сокращения, когда к ним приступят и каковы «стратегические приоритеты» — не уточняется.Выручка eBay за 2025 год составила $11,1 млрд — на 8% больше, чем в 2024 году. Общий объём оборота товаров — $79,6 млрд (+7% год к году). Прибыль — $2,6 млрд (+6%).19 февраля 2026 года компания объявила о приобретении ресейл-платформы Depop у маркетплейса Etsy за $1,2 млрд (Etsy покупал её за $1,6 млрд). Сделку планируют закрыть во втором квартале 2026-го.Общий объём оборота товаров Depop равнялся примерно $1 млрд по итогам 2025 года. «Активных» продавцов у неё — свыше 3 млн. Покупателей — около 7 млн. eBay рассчитывает привлечь больше молодой аудитории и укрепить позиции на рынке перепродаж одежды с годовым приростом в 10%.#новости