«Это не просто какой-то хайп»: в Ozon рассказали о создании суперкомпьютера для обучения и запуска ИИ-моделей

По данным компании, его производительность — 20 петафлопс.О суперкомпьютере из двух кластеров — «Заяц» и «Волк» — рассказал директор по разработке платформы Ozon Андрей Чупейкин на мероприятии по итогам финансовой отчётности. Его цитирует Frank Media.По его словам, он помогает обучать и запускать модели для поиска, рекомендаций, языковых переводов и других «критически важных» для бизнеса функций.Это не просто какой-то хайп и прикольная история, чтобы заниматься какой-то наукой. Это очень конкретная вещь. <…> Суперкомпьютер позволяет делать те вычисления, которые не может позволить делать обычный «цпушный» компьютер.Андрей Чупейкин, директор по разработке платформы OzonСуперкомпьютеры есть и у других российских компаний. В рейтинге 500 самых мощных компьютеров от ноября 2025 года, например, суперкомпьютер «Червоненкис» производительностью 21,53 петафлопса от «Яндекса» занимает 83 место.Среди других в списке есть ещё два суперкомпьютера «Яндекса» и два SberCloud (в 2022 году «Сбер» вышел из состава акционеров, сервис сменил название на Cloud, затем — на Cloud.ru). О создании своих суперкомпьютеров также говорили, в частности, MTS AI и «Т-Банк».#новости #ozon