РБК: ВТБ и Wildberries обсуждают «варианты интеграции» — но параметры сделки пока не определены

Некоторые источники издания говорят о возможном выкупе банком долей «некоторых акционеров» RWB.Дополнено в 10:00 мск. Информация, опубликованная в РБК о якобы «альянсе ВТБ и Wildberries», не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе RWB. Фото Data FusionО «консультациях» ВТБ с представителями объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) рассказали четыре осведомлённых источника РБК. По словам трёх из них, предпосылкой для переговоров стал конфликт между банками из-за скидок и налоговых условий.Была поставлена задача найти какой-то компромиссный вариант по созданию общей системы взаимодействия для всех сторон, и обсуждение потенциальной сделки между ВТБ и RWB может быть одной из попыток найти решение этой задачи.источник РБКОкончательные условия сделки не определены. «Обсуждается, что банк может зайти, технологически интегрируется, и это будет их великий маркетплейс», — поясняет один из собеседников.Два источника говорят о возможном выходе «некоторых акционеров» RWB из актива. О ком именно речь, не уточняется. Сейчас 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», которую единолично контролирует Татьяна Ким. Остальные 35% у ООО «Стин», доли в которой распределены между Григорием Садояном и закрытым паевым инвестфондом «Гало» под управлением УК «Эмрис». Пайщики ЗПИФа не раскрываются, а соучредителями УК выступают пять физлиц.Возможная сделка ставит перед ВТБ «вопрос финансирования», отмечают собеседники. По их словам, банк может привлечь деньги за счёт очередной допэмисии, хотя инвесторы, «как правило», воспринимают такие решения негативно. Кроме того, инвестиции в непубличные компании могут в будущем попасть под ужесточение регулирования со стороны ЦБ.Ещё один вариант — оплата доли в RWB акциями ВТБ. В таком случае акционеры маркетплейса станут миноритариями госбанка.Интеграция ВТБ и Wildberries может помочь в решении «нескольких государственных задач», отмечает один из собеседников РБК. В частности, урегулировать конфликт банков и маркетплейсов и «найти синергию активов», в том числе государственных.ВТБ владеет «Почта Банком» с «самой разветвлённой» сетью отделений в России. В случае слияния он может стать «не только филиальной сетью для продаж Wildberries, но и расчётной системой», поясняет источник.Кроме того, многие офисы «Почта Банка» работают в отделениях «Почты России», поэтому сделка может быть интересна государству как способ «насытить содержанием» «Почту России», добавляет он.Интерес властей к интеграции ВТБ и Wildberries подтверждают и другие собеседники РБК. По словам одного из них, «неформально» платформенную экономику курирует замглавы администрации президента Максим Орешкин, он же модерирует конфликт банков и маркетплейсов. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию, что «это не тема Кремля».Артур Томилко