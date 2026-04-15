Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил кредиты на автомобили — пока в тестовом режиме

Оформить заём можно только в веб-версии маркетплейса.

Источник: «Турпром»
  • Об этом сообщила объединённая компания Wildberries & Russ («РВБ»).
  • Приобрести машину в кредит можно только в веб-версии маркетплейса — пока сервис работает в тестовом режиме. Позже функция появится и в приложении.
  • Чтобы купить автомобиль, нужно перейти в соответствующий раздел и выбрать машину, у которой есть пометка «автокредит». После этого пользователь попадёт на страницу с условиями кредитования и формой заявки в банки-партнёры.
  • Заявку обещают рассмотреть в течение «нескольких минут» — после нужно отправить свою фотографию и фотографию паспорта, а затем подписать договор электронной подписью.
  • Машины на маркетплейсе продаются с апреля 2024 года — сначала были только новые. С февраля 2025-го можно купить подержанные автомобили.

#новости #wildberries

6
1
14 комментариев