Wildberries запустил кредиты на автомобили — пока в тестовом режиме

Оформить заём можно только в веб-версии маркетплейса.Источник: «Турпром»Об этом сообщила объединённая компания Wildberries & Russ («РВБ»).Приобрести машину в кредит можно только в веб-версии маркетплейса — пока сервис работает в тестовом режиме. Позже функция появится и в приложении.Чтобы купить автомобиль, нужно перейти в соответствующий раздел и выбрать машину, у которой есть пометка «автокредит». После этого пользователь попадёт на страницу с условиями кредитования и формой заявки в банки-партнёры.Заявку обещают рассмотреть в течение «нескольких минут» — после нужно отправить свою фотографию и фотографию паспорта, а затем подписать договор электронной подписью.Машины на маркетплейсе продаются с апреля 2024 года — сначала были только новые. С февраля 2025-го можно купить подержанные автомобили. #новости #wildberries