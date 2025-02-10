Wildberries начал продавать подержанные автомобили

Машины на маркетплейсе продаются с апреля 2024 года — но новые.Wildberries запустил продажи в партнёрстве с брендом Pango Cars, который специализируется на сбыте подержанных машин от официальных дилеров, сообщила компания.Пока сервис тестируют в Москве и Московской области, в будущем зону расширит. На платформе можно найти машины с пробегом брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других. Автомобиль можно заказать по 100%-ной предоплате. После этого продавец доставит машину в согласованное покупателем место, также её можно самостоятельно забрать из дилерского центра.Документы передадут покупателю перед выдачей автомобиля. От заключения договора купли-продажи можно отказаться после осмотра машины.#новости #wildberries
Сейчас бы БУ тачку с предоплатой взять,чтоб потом с возвратом на ВБ проблемы были,а не вот это все..
Даже интересно, будет ли спрос на такое
Когда на приоре не понравился цвет ржи на двери и ты через суд поменял ее на гелик
Беру не глядя!
говно идея, при текущем потребительском паттерне и живых Автору/Авито, но WB становится прям вторым Яндексом по охвату, осталось услуговые продукты подтянуть и набить информационкой свой бренд-медиа
100% предоплата, чтобы осмотреть бэушные дрова ? Отличная схема
Отличная как и вайлберис в целом