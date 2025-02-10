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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries начал продавать подержанные автомобили

Машины на маркетплейсе продаются с апреля 2024 года — но новые.

  • Wildberries запустил продажи в партнёрстве с брендом Pango Cars, который специализируется на сбыте подержанных машин от официальных дилеров, сообщила компания.
  • Пока сервис тестируют в Москве и Московской области, в будущем зону расширит. На платформе можно найти машины с пробегом брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других.
  • Автомобиль можно заказать по 100%-ной предоплате. После этого продавец доставит машину в согласованное покупателем место, также её можно самостоятельно забрать из дилерского центра.
  • Документы передадут покупателю перед выдачей автомобиля. От заключения договора купли-продажи можно отказаться после осмотра машины.

#новости #wildberries

3
20
2
61 комментарий
Алексей Воронин

Сейчас бы БУ тачку с предоплатой взять,чтоб потом с возвратом на ВБ проблемы были,а не вот это все..

28
Ответить
Sokol

Даже интересно, будет ли спрос на такое

5
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Michael Shramko

Когда на приоре не понравился цвет ржи на двери и ты через суд поменял ее на гелик

3
Ответить
Мамаевыч

Беру не глядя!

1
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Antny Slmv

говно идея, при текущем потребительском паттерне и живых Автору/Авито, но WB становится прям вторым Яндексом по охвату, осталось услуговые продукты подтянуть и набить информационкой свой бренд-медиа

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Костя Иночкин

100% предоплата, чтобы осмотреть бэушные дрова ? Отличная схема

23
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vasiliy bykov

Отличная как и вайлберис в целом

6
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