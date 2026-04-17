Евгения Евсеева
Маркетплейсы

ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение за «навязывание невыгодных условий продавцам»

Например, изменение стоимости логистики после приёма товара на склад.

Источник: ТАСС
  • По данным ведомства, маркетплейсы «увеличили сроки выплат продавцам» за проданные товары, а также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приёма товаров на склады.
  • При этом они привязывают стоимость перевозки к цене товара, а не «себестоимости соответствующих услуг», отмечает ФАС.
  • Кроме того, Ozon ввёл платную услугу — значок «оригинал» на карточке товара. Это создаёт у покупателей впечатление, что товар прошёл проверку на подлинность, хотя компания никак не гарантирует достоверность сведений о нём, считает регулятор.
  • Если компании не прислушаются к предупреждению и не изменят свои практики, ФАС возбудит антимонопольное дело.
  • В Wildberries сообщили, что «компания находится в диалоге с ФАС» и «изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес». В Ozon пока не комментировали произошедшее.

Обновлено в 20:53 мск. В Ozon сообщили ТАСС, что «с вниманием относятся к требованием ФАС и изучат предупреждение регулятора».

#новости #ozon #wildberries #фас

23 комментария