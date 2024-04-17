Юрлицо издательства Popcorn Books ликвидировали — оно проходило по делу о «пропаганде ЛГБТ*» Статьи редакции
Из-за этого участники рынка считали актив «токсичным».
- Внимание на ликвидацию ООО «Попкорн Букс» обратила «Фонтанка». По данным «Контур.Фокуса», юрлицо прекратило деятельность 11 апреля 2024 года.
- Сайт Popcorn Books и аккаунты в соцсетях работают. Товарным знаком владеет издательство Individuum — контроль в нём принадлежит «Эксмо». В компаниях изменения не комментировали.
- Popcorn Books — независимое московское издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускало молодёжную литературу, в которой изучались «неудобные» темы: сексизм, расизм, самоидентификация и другие.
- До августа 2022 года долями в нём владели компания «Букмейт Лимитед», директор Bookmate в России Андрей Баев и сооснователь Individuum Алексей Докучаев. Потом их выкупил совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов. А первоначальных владельцев в октябре признали иноагентами.
- В декабре против Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». Пока ритейлеры убирали из продажи книги такой тематики, издательство «демонстративно украшало обложки» цитатами из статьи конституции о свободе слова и запрете цензуры, писал депутат Александр Хинштейн.
- В феврале 2023 года СМИ писали, что Котов хочет продать Popcorn Books. Участники рынка называли актив «токсичным». В августе контроль над ним получило «Эксмо». Покупку объяснили «стратегическими интересами по расширению молодёжной аудитории». Группа обещала не вмешиваться в редполитику, взять на себя дистрибуцию, а также «стать источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля».
*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.
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«Прально, нам энто лэгэбэтэ не нужоно» — поделился Василий из села Малые Петушки, сидя на проперженном диване за бутылкой беленькой.
И это все еще наша страна и мы все вместе тут живем. К чему это все? Эти вечные подколки
То, что человек подколол типичного гомофоба — плохо.
То что государство ведет борьбу с своим же населением — ну ничего страшного, ну бывает.
К тому, что кто-то уже не живёт, а выживает. Вам нравится жить в тревоге, что за Вами могут прийти потому, что кому-то не понравилась Ваша фраза, Ваша одежда и тому подобное? Теперь даже определённые книги не дают читать, «радея» за граждан.
а как проводить гей парады на красной площади 9 мая каждый год, так это другоэ
Свободная страна и никакого давления
Всё по любви и обоюдному, население терпит? Значит, можно продолжать.
Мне кажется не таки уж это и "неудобные" темы. Сейчас вся молодежь только этими темами и общается, не стесняется как и высмеивать, так и принимать. Это для пенсии эти темы до сих пор табуированы и пугают их
Ну это путинские загоны, остальным плевать
Вечно всяким пидарасам геи вокруг мерещатся
а вот если бы в США запрещали и преследовали, наши первые вприпрыжку легализовали бы, вот мол де гляньте какая у их там демократия
так сша это можно, а рф никогда будет, так как не заслужили, обычная страна бензоколонка, на большее и не рассчитывайте, ваше дело маленькое, давать ресурсы и сидеть тихо
в наше время -это оказывается неудобные темы
Запрещать книги в нечитаемой стране это самое гениальное решение, так молодежь хоть что-то читала!
Нечего, скоро заставят молодежь скупать «правильные» книги в школах и универах.. и страна станет снова «самой читающей», главное захотеть!
Они по советским лекалам идут. Тупо копируют все самое репрессивное
Все пид*расы больны и им место в гробу
Если б мой сын был таким (То что?), то я бы ёбнул ему (с)
ты бы его трахнул и жили бы вы долго и счастливо
У тебя картинка отклеилась
не у тебя, а у вас, к своему будущему хозяину ты должен относиться с уважением
А зачем вы ставите это уебищную плашку про ЛГБТК и бежите вперед цензуры? Нет никакого обязательства это делать. Не говоря уже о том, что это просто людоедство.
Вообще-то уже как бы надо.
ЛГБТ-движения не существует, никого конкретного не переписали и не внесли, как в случае с иноагентами (которыми, например, являются бывшие собственники Popcorn books).
Нет никакого требования со стороны Минюста или Роскомнадзора маркировать упоминание ЛГБТК.
У Росфинмониторинга по-прежнему нет ни одной ЛГБТК-организации или НКО в реестре.
Не говоря уже о том, что можно просто обойти эту аббреваитуру — и людоедские нормы не придется соблюдать (хотя нет никаких норм в этом) и здравый смысл победил.
Это ты доказывать будешь товарищу майору
Ровно ноль административных или уголовных дел из-за того, что какой-то сайт/блог/медиа не поставили выдуманную формулировку про ЛГБТК-экстремистов.
Которую, опять-таки, никто не просит ставить.
Это называется бежать впереди цензуры и быть полезными идиотами.
Это называется «не стать первым» в списке прецедентов.
Ей богу, Мария, Вы в вакууме живёте? Никто не хочет рисковать. Статья журнала Тинькофф красноречиво об этом говорит.
Я не в вакууме живу и отлично понимаю, как работают блокировки и давление на СМИ. У меня нет вопросов по плашке насчет иноагентов или нежелательных организаций. Но по поводу ЛГБТК просто нет такого требования и нормы. Это всего лишь нелепая и инфантильная самодеятельность редакции vc.ru. Мне обидно, что бывшие коллеги (я сама работала в vc.ru несколько лет назад) не знают законов и выдумывают какие-то мифические вещи.
Вменяемые люди это прекрасно понимают, но... Верховный суд присудил «экстремизм».
Издание Попкорн закрылось или нет?
Не закрылось, продолжает работать и каким-то образом издавать книги. Более того, там в редакции даже ЛГБТ-люди работают (как работали и до 2024 года, и до 2023, и до 2022) и ни у кого ничего не отвалилось из-за этого.
А что такое ЛГБТ-человек?
В таком случае я бы назвал такое поведение героическим. Только к сожалению такой героизм в этих обстоятельствах не даст никаких результатов. Ну закроют их и на медузе об этом напишут. Плюс пара жертв режима. Никому от этого ни лучше ни хуже не станет. Я бы на месте ЛГБТ человека в первую очередь заботился о безопасности, своей и близких. Это базовый слой пирамиды Маслоу
как обычно, латентная вата перевозбудилась
Либералов тянет на лгбт как мух на мёд 🤭
Прям как тебя на инстаграм и тикток по 8 часов в день.
Радужные экстремисты - геть!
Спасибо им на самом деле за работу. Надеюсь вернутся буду ждать.