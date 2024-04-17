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Полина Лааксо

Юрлицо издательства Popcorn Books ликвидировали — оно проходило по делу о «пропаганде ЛГБТ*» Статьи редакции

Из-за этого участники рынка считали актив «токсичным».

  • Внимание на ликвидацию ООО «Попкорн Букс» обратила «Фонтанка». По данным «Контур.Фокуса», юрлицо прекратило деятельность 11 апреля 2024 года.
  • Сайт Popcorn Books и аккаунты в соцсетях работают. Товарным знаком владеет издательство Individuum — контроль в нём принадлежит «Эксмо». В компаниях изменения не комментировали.
Источник фото: «АБН 24»
  • Popcorn Books — независимое московское издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускало молодёжную литературу, в которой изучались «неудобные» темы: сексизм, расизм, самоидентификация и другие.
  • До августа 2022 года долями в нём владели компания «Букмейт Лимитед», директор Bookmate в России Андрей Баев и сооснователь Individuum Алексей Докучаев. Потом их выкупил совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов. А первоначальных владельцев в октябре признали иноагентами.
  • В декабре против Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». Пока ритейлеры убирали из продажи книги такой тематики, издательство «демонстративно украшало обложки» цитатами из статьи конституции о свободе слова и запрете цензуры, писал депутат Александр Хинштейн.
  • В феврале 2023 года СМИ писали, что Котов хочет продать Popcorn Books. Участники рынка называли актив «токсичным». В августе контроль над ним получило «Эксмо». Покупку объяснили «стратегическими интересами по расширению молодёжной аудитории». Группа обещала не вмешиваться в редполитику, взять на себя дистрибуцию, а также «стать источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля».
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Полина Лааксо
В плёнке и на дальней полке: как в России продают книги при законах об иностранном влиянии и «пропаганде ЛГБТ*» Статьи редакции

Главное из материала Forbes Life.

Источник: «Мастера»

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #эксмо #popcornbooks

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39 комментариев
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 Отрицательный Веган

«Прально, нам энто лэгэбэтэ не нужоно» — поделился Василий из села Малые Петушки, сидя на проперженном диване за бутылкой беленькой.

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Мамаевыч

И это все еще наша страна и мы все вместе тут живем. К чему это все? Эти вечные подколки

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Николай Верегин

То, что человек подколол типичного гомофоба — плохо.

То что государство ведет борьбу с своим же населением — ну ничего страшного, ну бывает.

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Отрицательный Веган

К тому, что кто-то уже не живёт, а выживает. Вам нравится жить в тревоге, что за Вами могут прийти потому, что кому-то не понравилась Ваша фраза, Ваша одежда и тому подобное? Теперь даже определённые книги не дают читать, «радея» за граждан.

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ELIFAS LEVi

а как проводить гей парады на красной площади 9 мая каждый год, так это другоэ

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Кирилл Таран

Свободная страна и никакого давления

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Вадим Д.

Всё по любви и обоюдному, население терпит? Значит, можно продолжать.

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Джанчик

Мне кажется не таки уж это и "неудобные" темы. Сейчас вся молодежь только этими темами и общается, не стесняется как и высмеивать, так и принимать. Это для пенсии эти темы до сих пор табуированы и пугают их

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Giraffe

Ну это путинские загоны, остальным плевать

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Я сказал свое имя машине

Вечно всяким пидарасам геи вокруг мерещатся

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неформат

а вот если бы в США запрещали и преследовали, наши первые вприпрыжку легализовали бы, вот мол де гляньте какая у их там демократия

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Отрицательный Веган
а вот если бы в США
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ELIFAS LEVi

так сша это можно, а рф никогда будет, так как не заслужили, обычная страна бензоколонка, на большее и не рассчитывайте, ваше дело маленькое, давать ресурсы и сидеть тихо

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Дмитрий Бондаренко
Оно выпускало молодёжную литературу, в которой изучались «неудобные» темы: сексизм, расизм, самоидентификация и другие.

в наше время -это оказывается неудобные темы

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Илья Зарецкий

Запрещать книги в нечитаемой стране это самое гениальное решение, так молодежь хоть что-то читала!

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Pavel Chernev

Нечего, скоро заставят молодежь скупать «правильные» книги в школах и универах.. и страна станет снова «самой читающей», главное захотеть!

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Giraffe

Они по советским лекалам идут. Тупо копируют все самое репрессивное

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Подментованный кот

Все пид*расы больны и им место в гробу
Если б мой сын был таким (То что?), то я бы ёбнул ему (с)

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ELIFAS LEVi

ты бы его трахнул и жили бы вы долго и счастливо

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Кирилл Таран

У тебя картинка отклеилась

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ELIFAS LEVi

не у тебя, а у вас, к своему будущему хозяину ты должен относиться с уважением

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Maria Łacińska

А зачем вы ставите это уебищную плашку про ЛГБТК и бежите вперед цензуры? Нет никакого обязательства это делать. Не говоря уже о том, что это просто людоедство.

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Отрицательный Веган

Вообще-то уже как бы надо.

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Maria Łacińska

ЛГБТ-движения не существует, никого конкретного не переписали и не внесли, как в случае с иноагентами (которыми, например, являются бывшие собственники Popcorn books).

Нет никакого требования со стороны Минюста или Роскомнадзора маркировать упоминание ЛГБТК.

У Росфинмониторинга по-прежнему нет ни одной ЛГБТК-организации или НКО в реестре.

Не говоря уже о том, что можно просто обойти эту аббреваитуру — и людоедские нормы не придется соблюдать (хотя нет никаких норм в этом) и здравый смысл победил.

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Николай Верегин

Это ты доказывать будешь товарищу майору

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Maria Łacińska

Ровно ноль административных или уголовных дел из-за того, что какой-то сайт/блог/медиа не поставили выдуманную формулировку про ЛГБТК-экстремистов.

Которую, опять-таки, никто не просит ставить.

Это называется бежать впереди цензуры и быть полезными идиотами.

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Отрицательный Веган

Это называется «не стать первым» в списке прецедентов.
Ей богу, Мария, Вы в вакууме живёте? Никто не хочет рисковать. Статья журнала Тинькофф красноречиво об этом говорит.

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Maria Łacińska

Я не в вакууме живу и отлично понимаю, как работают блокировки и давление на СМИ. У меня нет вопросов по плашке насчет иноагентов или нежелательных организаций. Но по поводу ЛГБТК просто нет такого требования и нормы. Это всего лишь нелепая и инфантильная самодеятельность редакции vc.ru. Мне обидно, что бывшие коллеги (я сама работала в vc.ru несколько лет назад) не знают законов и выдумывают какие-то мифические вещи.

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Отрицательный Веган
ЛГБТ-движения не существует

Вменяемые люди это прекрасно понимают, но... Верховный суд присудил «экстремизм».

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Giraffe

Издание Попкорн закрылось или нет?

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Maria Łacińska

Не закрылось, продолжает работать и каким-то образом издавать книги. Более того, там в редакции даже ЛГБТ-люди работают (как работали и до 2024 года, и до 2023, и до 2022) и ни у кого ничего не отвалилось из-за этого.

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Я сказал свое имя машине

А что такое ЛГБТ-человек?

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Giraffe

В таком случае я бы назвал такое поведение героическим. Только к сожалению такой героизм в этих обстоятельствах не даст никаких результатов. Ну закроют их и на медузе об этом напишут. Плюс пара жертв режима. Никому от этого ни лучше ни хуже не станет. Я бы на месте ЛГБТ человека в первую очередь заботился о безопасности, своей и близких. Это базовый слой пирамиды Маслоу

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ELIFAS LEVi

как обычно, латентная вата перевозбудилась

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Запопу Кусь

Либералов тянет на лгбт как мух на мёд 🤭

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Отрицательный Веган

Прям как тебя на инстаграм и тикток по 8 часов в день.

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Слегка Придурковатый

Радужные экстремисты - геть!

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debil
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Виталий Лановой

Спасибо им на самом деле за работу. Надеюсь вернутся буду ждать.

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