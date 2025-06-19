ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра «Иви»

Актив продали «с плюсом» для банка.«Продали недавно, недели три назад», — рассказал на ПМЭФ глава банка Андрей Костин. Его слова приводит РБК.По словам Костина, «там было около 15%, меньше блокирующего пакета», а сам актив продали «с плюсом» для ВТБ. Другие параметры сделки он не уточнил.«ВТБ Капитал» вошёл в состав консорциума инвесторов онлайн-кинотеатра в 2021 году, когда сервис привлёк $250 млн. «Интерфакс» уточнял, что тогда доля ВТБ в головной структуре российского ООО «Иви.ру» составила 8,8%. С того времени сервис не публиковал информацию о новых раундах и инвесторах, отмечает агентство.По оценке TelecomDaily, запущенный в 2010 году «Иви» занимал второе место на российском рынке с долей 16,9% в 2024 году. Общую выручку россииских онлаин-кинотеатров от подписки и рекламы агентство оценивало в 121,3 млрд рублей (рост на 44% год к году).В 2022 году источники РБК говорили, что владельцы «Иви» возобновили переговоры о продаже сервиса. Один из них называл ключевым интересантом МТС. После этого новостей о возможной сделке не было.Источник: Sostav #новости #иви