«Газпром-Медиа» передумал запускать музыкальный сервис «Шум» — проект признали «экономически нецелесообразным» в условиях конкуренции с VK и «Яндексом»

В нём должны были быть стриминг, радио и подкасты. «Посчитали деньги, и надо ввалить столько в маркетинг, что срок окупаемости уходит за пределы разумного», — рассказал глава холдинга Александр Жаров. Его слова приводит Forbes.Планом запустить такой сервис компания поделилась в августе 2023 года. Разработку вела команда онлайн-кинотеатра Premier, где сервис и должен был заработать. Релиз намечали на 2024 год.«Шум» не первый аудиопроект холдинга, работу над которым в итоге сворачивают. В 2023 году «Газпром-медиа» прекратил развивать платформу с подкастами и радио «Аудиоклуб», решив сосредоточиться на дистрибуции аудиоконтента через RuTube и Yappy.По словам главы «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, рынок музыкальных сервисов в России «несколько перегрет», при этом используют их, «как правило, в очень ограниченном количестве единовременно». «Получается, много сервисов нам и не надо в стране иметь», — отметил он в разговоре с Forbes.Жарков. Источник фото: Telecom DailyВ марте 2025 года МТС объявила о решении закрыть видеосервис Nuum, который запускали как альтернативу YouTube и TikTok. Он проработал чуть больше года. Компания сочла развитие b2c-видеохостинга «недостаточно эффективным» с точки зрения бизнеса.#новости