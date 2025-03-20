МТС закроет Nuum — видеосервис, который запускали как альтернативу YouTube и TikTok

Он проработал чуть больше года.Пользователи Nuum могут выгрузить нужный контент до 1 июня 2025 года. После этого доступ закроют, пишет РБК со ссылкой на МТС. Компания сочла развитие b2c-видеохостинга «недостаточно эффективным» с точки зрения бизнеса.На основе технологической платформы сервиса компания хочет запустить рекламную сеть видеобаннеров, ориентированную на электронную коммерцию. В частности, для рекламы товаров на маркетплейсах и в классифайдах — в форматах Stories и Reels.Стриминговые видеотехнологии будут использовать в онлайн-кинотеатре Kion. Разработчики из команды Nuum перейдут в медиавертикаль МТС.Опрошенные РБК эксперты полагают, что окупаемость Nuum была несопоставима с вложениями МТС в проект. Однако это проблема всех «аналогов» зарубежных платформ — не только Nuum. Контента значительно меньше, финансовая модель для блогеров не такая «удобная». То, что в итоге дают аудитории, не вызывает у неё особого интереса.Это ставит под вопрос развитие и других подобных платформ в России, так как на них просто не будет спроса. Если YouTube снова заработает, большинство пользователей вернётся именно туда, как бы ни было обидно.Денис Кусков, глава агентства TelecomDailyИсточник фото: «Ведомости»МТС запустила Nuum в декабре 2023 года. В феврале 2024 года «Ведомости» писали, что компания «оптимизирует» затраты на него, но закрывать не будет. В марте 2025 года сервис заморозил платные подписки и донаты авторам без уточнения дальнейших планов.По данным Mediascope за февраль 2025 года, месячная аудитория Nuum старше 12 лет составила 901,5 тысячи человек, а суточная — 71 тысячу.#новости #мтс #nuum