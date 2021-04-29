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Таня Боброва

«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов Статьи редакции

Редакция уже отказалась от офисов и урезала зарплаты сотрудникам.

75 75 комментариев
1675 просмотров

Редакция «Медузы» в обращении к читателям рассказала, что из-за статуса иноагента, который в апреле получило издание, она потеряла рекламодателей. «Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас», — говорится в обращении.

Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%.

Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет.

редакция «Медузы»

Поэтому компания попросила читателей помочь «спасти “Медузу”»: пользователи могут оформить разовый или регулярный платёж в рублях, долларах или евро на любую сумму.

Издание отмечает, что сейчас закон не запрещает поддерживать иноагентов, а у людей, которые перечисляют деньги таким организациям, проблем не возникает. Компания также отметила, что не хранит данные банковских карт, а на странице оплаты нет никаких скриптов.

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. 26 апреля к читателям обратился главред издания Иван Колпаков. Он рассказал, что этот статус означает для «Медузы» три угрозы, первый из которых — уход рекламодателей.

Среди других угроз он назвал потерю источников и экспертов и статус иноагентов для авторов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах.

#новость #медуза

75 75 комментариев
15
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Konstantin_Andreevich

15

Хорошо, что у нас в стране свобода слова)

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Ничего личного, но

Konstantin_Andr…
0

негативный скачок заставляет радоваться тому, что ещё есть донаты

Ответить

Николай Бараненко

Konstantin_Andr…
0

это прогнозируемый шаг, думаю владельцы сами хотели такого внимания

Ответить

Timur Gaynetyanov

9

Это печаль, подкасты у медузы классные, да и другой контент норм

Ответить

Кирилл Загоскин

Timur
0

Ну почему печаль - если гражданское общество будет помогать, то подкасты останутся. 

Ответить

Александр Якунин

–20

А зачем офис в Риге для хорошего Российского журналиста?

Что бы в соседней кофейни получать инструкции как лучше песочить?

Ответить

Григорий Копиев

Александр
21

Чтобы в шесть утра маски шоу с обыском не устроили, как у нас бывает с неугодными властям редакциями

Ответить

Александр Якунин

Григорий
–12

Серьезно ?

Ответить

Nikolay

Алексан…
–1

Скучно, девочки.

Ответить

Дмитрий Иванов

Александр
9

А зачем офис в Риге для хорошего Российского журналиста?

Потому что Голунов[1], Смирнов[2], Сафронов[3], Славина[4] и многие другие.

Голунов особенно релевантен, потому что он как раз работал в Медузе из Москвы.

[1] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Ивана_Голунова
[2] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Смирнов,_Сергей_Сергеевич_(журналист)
[3] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Сафронов,_Иван_Иванович_(младший)
[4] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Славина,_Ирина_Вячеславовна

Ответить

Max Hype

Дмитрий
0

Политковскую Анну внесите в списки

Ответить

Дмитрий Иванов

Max
1

Политковскую убили пятнадцать лет назад и запутинцы могут списать это на далёкое прошлое / наследие 90-x, а дела из моего комментария происходят в последнее время.

Ответить

Федя Попырин

Александр
4

Так потому что они зарегистрированы в Латвии, выходцами из Ленты.

Если руководствоваться подобными суждениями, то любое издание должно иметь офисы только в России. А это, уж извините, полная жопа для свободы слова.

Ответить

Anton Kruglikov

Александр
3

Инструкции получают только федеральные каналы и пропагандисты...

Ответить

Александр Якунин

Anton
–6

Так медуза тоже пропаганда, только заказчик другой в Риге, они же сами так и пишут

Ответить

Anton Kruglikov

Алексан…
1

А что же они пропагандируют?

Ответить

Andrey Gordeev

Anton
0

Что Россия в жопе и нужно поскорее валить, очевидно же.
Я с ними не согласен, если что.

Ответить

Аксёнтов

Andrey
3

Не читал, но осуждаю, называется. Двумерное мышление во всей красе

Ответить

Andrey Gordeev

Аксёнтов
0

Воу-воу, полегче. Я плотненько сидел на медузе с 2014 по 2017, пока совсем тошнить не начало.

Ответить

Григорий Копиев

Алексан…
1

Скинешь ссылку на то, где они пишут, что они пропаганда с заказчиком в Риге?

Ответить

Александр Якунин

Григорий
–4

Там же где они пишут что их БИЗНЕС пострадал от нового статуса.

Журналист это про честность и точку зрения, если это про бизнес, то это уже сами должны понять не маленькие

Ответить

Федя Попырин

Алексан…
2

Все, что никак не связано с государством, должно иметь собственный ДОХОД, чтобы банально выживать.

Ответить

Александр Якунин

Федя
–3

Как господин Навальный с кошельком крипты на 2 миллиарда ?

Ответить

Дмитрий Иванов

Алексан…
1

Журналист это про честность и точку зрения, если это про бизнес, то это уже сами должны понять не маленькие

Что мы должны понять?

Bloomberg, Reuters, AP, Интерфакс зарабатывают миллиарды как раз на точной и быстрой информации, если что.

Ответить

Carpe Diem

Александр
0

Не здесь написали, за такие слова здесь и заблочить могут
Это же "свободный" ресурс

Ответить

Eugene Pastukhov

Александр
0

видимо, вы не в курсе истории лента.ру, раз пишите такое

Ответить

Andrey Gordeev

6

Любопытно. Посмотрим, любит ли либеральная часть рунета медузу настолько сильно, что готова донатить ей рублями.

Ответить

Петя Никулин

Andrey
–12

Вряд ли, леваки в основном бедные или безработные:)

Ответить

Федя Попырин

Петя
5

Уже маразм какой-то повсюду леваков видеть

Ответить

Петя Никулин

Федя
0

Фига у вас горит от альтернативной точки зрения. Свобода слова и мнений, да хахахахах

Ответить

Red Boy

Петя
3

Это причём тут?
В оппозиции люди с разными взглядами

Ответить

Петя Никулин

Red
–8

Для меня леваки - это все, кто поддерживает вот все эти протесты и дестабилизацию. Я лучше немного поработаю, и создам благо вокруг себя, вместо походов по Тверской. А нищие леваки (большинство оппозиции) хотят чтобы вместо них кто-то что-то сделал:)

Ответить

Nikolay

Петя
1

Все бедные и недовольные - леваки. Ясно-понятно, сразу видно образованного человека.

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Я пропустил, то есть если ты иноагент ты не можешь продавать рекламу или как?

Ответить

Илья Пономарев

Raimond
12
Ответить

Andrey Gordeev

Илья
1

Но как же так, ведь комментаторы на вс орали, что иностранный агент - это новая марка качества! Не могут же они ошибаться?

Ответить

Денис Демидов

Andrey
2

Я один из таких комментаторов, которые спрашивали, в чем проблема?
Теперь вопросов не имею, жесть, конечно. Деньги любят тишину, большинство рекламодателей будут шарахаться от медузы. 

Ответить

Евгений

Денис
0

Деньги любят тишину

Хм, а как же история с Моргенштейном и Альфа-Банком?
Получается, что деньги иногда любят тишину, а иногда они любят скандалы погромче?

Ответить

Денис Демидов

Евгений
1

Мне кажется, альфа уже пожалела, эта история только укрепит эту мысль у всех.

Ответить

Kirsan Kaifat

Денис
2

та не, альфа только выиграла. Хайпанули на клипе, потом рехайп на "космическом" штрафе. Сняли сливки с 2-х волн

Ответить

Евгений

Денис
1

А мне кажется, что Альфа в восторге и будет повторять такие кейсы.
25К новых оформленных они вроде получили?
Вот и славненько.

Ответить

Kirsan

Евгений
1

и неизвестно сколько еще пришло следом, после штрафа от ФАС и очередного инфоповода

Ответить

Денис

Евгений
0

Тут еще политический момент, одно дело Моргенштерн, другое Путин, чинуши могут устроить реальные проблемы бренду в РФ.

Ответить

Евгений Мирошниченко

Илья
0

Сами понимаете

Ну я вот не понимаю.
Условно будет там реклама Адидаса какого-то и "крупно написано сделано иностранным агентом".
И что?
Просто для примера фотография очереди в Американский вражеский МакДональдс в СССР.
Всякое иностранное у нас вполне любят и уважают.

Ответить

Kirsan Kaifat

Евгений
0

зайдите к ним в ленту в инсту и посмотрите как это выглядит. 
Сравнение с маком (первым на то время подобным заведением) - вообще тут при чем?)

Ответить

Евгений

Kirsan
0

При том, что все советские жители прекрасно понимали, что МакДональдс это американская компания (опционально - вражеская американская компания), но выстраивались в эту километровую очередь.
Если бы они написали на своей вывеске крупно "ИНОСТРАННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ", вы думаете люди бы из этой очереди ушли что?
Думаю, их бы еще в 10 раз больше привало.

Ответить

Kirsan Kaifat

Евгений
1

по-моему, это вообще не сравнимые примеры. Т.к. если бы макдональдсу дали такой статус и проверяли доход каждого, кто как-то в него вложился или в нем работал - то он бы закрылся в тот же момент, и не из-за отсутствия клиентов. Работать некому было бы.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

Тогда других макдональдсов в совке не было, а сейчас всякие РБК и Лента, туда деньги медузы утекут, рекламодатель очень осторожен.

Ответить

Александр Ярви

Евгений
0

Всё так, но мне сдаётся, что накал антиамериканизма в 1990-м был куда меньше, чем сейчас. Впрочем, я могу ошибиться и пусть поправят меня люди, заставшие то время в сознательном возрасте 

Ответить

Raimond Vladimirov

Илья
0

Интерсно, как в таком случае действовать, с например Adsense или Директом. Разрешено ли вообще гуглу с ними работать.

Ответить

Kirsan Kaifat

Raimond
0

вот кому-кому - а гуглу точно насрать

Ответить

Bruce Robertson

–1

Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай:

Когда в Госдуме был скандал с депутатом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то Медуза посвятила этому несколько материалов. Действия депутата справедливо осуждались, потому что никому не позволено распускать руки в отношении женщин. 

Когда главред Медузы, Иван Колпаков, позволил себе лишнего на корпорате и пристал к супруге своего коллеги — в Медузе отказались это комментировать и сперва дали ему немного отдохнуть (он ушел в отставку пока все не утихнет), а потом снова взяли на работу. А коллега Ивана, с супругой которого такое произошло — вынужден был уйти из Медузы.

Депутату Слуцкому мы дадим бой, потому что он депутат. А главреда Колпакова — отмажем, потому что он свой. Как говорится, "вы не понимаете, это другое". Стоит отметить, что я лично — осуждаю действия обоих.

После этого эпизода двуличности прекратил читать Медузу и лишь изредка заглядывал в раздел Шапито. Поэтому "умерла так умерла". 

Ответить

Masha Chuichenko

Bruce
1

У меня тоже после того случая потихоньку угас интерес к Медузе.

Ответить

Александр Горелик

3

ну теперь осталось и медузу записать экстремистами, а донатеров обвинить в финансировании 

Ответить

Igor Igor

Александр
0

Просто сделают их иноагентами так же

Ответить

Михаил Филиппов

Igor
1

Вот если бы в иноагенты записывали как агентов конкретной страны, можно было бы подавать на политическое убежище. Эх.

Ответить

Дмитрий Алтунин

1

Если в РФ условный Ваня Иванов оформит донат с карты Сбербанка, то через время тоже во Владимир поедет как пособник Алексея?

Ответить

Илья Пономарев

Дмитрий
4
Ответить

Дмитрий Алтунин

Илья
2

По конституции у нас и слово свободно, и прокурор честный. Я поэтому и спросил.

Ответить

Александр Якунин

Илья
–3

Слитые email Навальнят тоже не планировали

Ответить

ЯжПрограммист

Илья
0

Ага, только на карандаш всех возьмут а после закон для таких напишут, не сомневайтесь. А данные передавать и не нужно, если платить с карты или кошелька то там всё схвачено.

Ответить

ЯжПрограммист

ЯжПрогр…
0

*коммент задублировался*

Ответить

Харухи

–6

А что, у ходорковского деньги кончились? 

Ответить

Максим Горький

1

Донатить штабам Навального нельзя, но сразу же можно отдать деньги Медузе. Перенаправили, молодцы.

Ответить

Александр Балицкий

–1

Ну как по мне новость хорошая, я не против иностранных компаний который создают здоровую конкуренцию. Но то что делают хомяки и их шакалья свора простите. Забивать мозг людей всякой ахинеей типа с 1 по 12 не будет продаваться алкоголь, навальный святой, фургал чел от небес и тому подобное.

Ответить

Андрей Плаксин

Александр
0

Нифигасе как у вас мозг забит всякой ахинеей... 

Ответить

Кирилл Загоскин

1

Формулировка очень такая резкая "Дать денег", странно что не выбрали - пожертвовать

Ответить

Sasha Korablyov

Кирилл
1

Кинуть бабло

Ответить

Андрей Верижников

1

А почему нельзя сменить юр лицо и назвать себя иначе?

Ответить

Иннокентий Фефилов

Андрей
0

Потому что очень быстро заблокируют.

Ответить

Andrew Lobachev

1

Всегда было интересно, на каком основании авторы фразы "не вмешивайтесь во внутренние дела" предъявляют претензии зарубежным СМИ (как Медуза) и штрафуют иностранные сайты, которые не имеют никаких представительств (и никак не зарегистрированы) в России.

Ответить

Fumar mata

0

Кто из рекламодателей расторг с ними рекламный контракт?
Такое впечатление, что хотят бабло с читателей срубить. 

Ответить

Трейдер мамкин

0

Ну вывод простой, раз никто не хочет спонсировать медузу значит она нахер никому и не нужна... сразу видно сколько у нас сторонников свободной печати.

Ответить

Мария Богоделова

Трейдер
0

А медузу никто не спонсировал вообще-то. Они зарабатывали. Размещали рекламу. Разница понимаете?
С новым статусом рекламодатели ушли.
Кому надо размещаться на ресурсе, который Кремль пометил как личного врага на расстрел.

Ответить

Трейдер мамкин

Мария
0

Если вам нужна свободная пресса вы сами должны обеспечивать её работу, платить им зарплату, снимать офисы и сервера, а если вы хотите что бы все было бесплатно и без vpn у вас проблемы с понимаем как устроен мир.

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