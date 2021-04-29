«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов Статьи редакции
Редакция уже отказалась от офисов и урезала зарплаты сотрудникам.
Редакция «Медузы» в обращении к читателям рассказала, что из-за статуса иноагента, который в апреле получило издание, она потеряла рекламодателей. «Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас», — говорится в обращении.
Поэтому компания попросила читателей помочь «спасти “Медузу”»: пользователи могут оформить разовый или регулярный платёж в рублях, долларах или евро на любую сумму.
Издание отмечает, что сейчас закон не запрещает поддерживать иноагентов, а у людей, которые перечисляют деньги таким организациям, проблем не возникает. Компания также отметила, что не хранит данные банковских карт, а на странице оплаты нет никаких скриптов.
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. 26 апреля к читателям обратился главред издания Иван Колпаков. Он рассказал, что этот статус означает для «Медузы» три угрозы, первый из которых — уход рекламодателей.
Среди других угроз он назвал потерю источников и экспертов и статус иноагентов для авторов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах.
Хорошо, что у нас в стране свобода слова)
негативный скачок заставляет радоваться тому, что ещё есть донаты
это прогнозируемый шаг, думаю владельцы сами хотели такого внимания
Это печаль, подкасты у медузы классные, да и другой контент норм
Ну почему печаль - если гражданское общество будет помогать, то подкасты останутся.
А зачем офис в Риге для хорошего Российского журналиста?
Что бы в соседней кофейни получать инструкции как лучше песочить?
Чтобы в шесть утра маски шоу с обыском не устроили, как у нас бывает с неугодными властям редакциями
А зачем офис в Риге для хорошего Российского журналиста?
Потому что Голунов[1], Смирнов[2], Сафронов[3], Славина[4] и многие другие.
Голунов особенно релевантен, потому что он как раз работал в Медузе из Москвы.
[1] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Ивана_Голунова
[2] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Смирнов,_Сергей_Сергеевич_(журналист)
[3] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Сафронов,_Иван_Иванович_(младший)
[4] — https://ru.wikipedia.org/wiki/Славина,_Ирина_Вячеславовна
Политковскую убили пятнадцать лет назад и запутинцы могут списать это на далёкое прошлое / наследие 90-x, а дела из моего комментария происходят в последнее время.
Так потому что они зарегистрированы в Латвии, выходцами из Ленты.
Если руководствоваться подобными суждениями, то любое издание должно иметь офисы только в России. А это, уж извините, полная жопа для свободы слова.
Инструкции получают только федеральные каналы и пропагандисты...
Так медуза тоже пропаганда, только заказчик другой в Риге, они же сами так и пишут
А что же они пропагандируют?
Что Россия в жопе и нужно поскорее валить, очевидно же.
Я с ними не согласен, если что.
Воу-воу, полегче. Я плотненько сидел на медузе с 2014 по 2017, пока совсем тошнить не начало.
Скинешь ссылку на то, где они пишут, что они пропаганда с заказчиком в Риге?
Там же где они пишут что их БИЗНЕС пострадал от нового статуса.
Журналист это про честность и точку зрения, если это про бизнес, то это уже сами должны понять не маленькие
Все, что никак не связано с государством, должно иметь собственный ДОХОД, чтобы банально выживать.
Журналист это про честность и точку зрения, если это про бизнес, то это уже сами должны понять не маленькие
Что мы должны понять?
Bloomberg, Reuters, AP, Интерфакс зарабатывают миллиарды как раз на точной и быстрой информации, если что.
Не здесь написали, за такие слова здесь и заблочить могут
Это же "свободный" ресурс
Любопытно. Посмотрим, любит ли либеральная часть рунета медузу настолько сильно, что готова донатить ей рублями.
Вряд ли, леваки в основном бедные или безработные:)
Уже маразм какой-то повсюду леваков видеть
Фига у вас горит от альтернативной точки зрения. Свобода слова и мнений, да хахахахах
Для меня леваки - это все, кто поддерживает вот все эти протесты и дестабилизацию. Я лучше немного поработаю, и создам благо вокруг себя, вместо походов по Тверской. А нищие леваки (большинство оппозиции) хотят чтобы вместо них кто-то что-то сделал:)
Я пропустил, то есть если ты иноагент ты не можешь продавать рекламу или как?
Но как же так, ведь комментаторы на вс орали, что иностранный агент - это новая марка качества! Не могут же они ошибаться?
Я один из таких комментаторов, которые спрашивали, в чем проблема?
Теперь вопросов не имею, жесть, конечно. Деньги любят тишину, большинство рекламодателей будут шарахаться от медузы.
Мне кажется, альфа уже пожалела, эта история только укрепит эту мысль у всех.
та не, альфа только выиграла. Хайпанули на клипе, потом рехайп на "космическом" штрафе. Сняли сливки с 2-х волн
Сами понимаете
Ну я вот не понимаю.
Условно будет там реклама Адидаса какого-то и "крупно написано сделано иностранным агентом".
И что?
Просто для примера фотография очереди в Американский вражеский МакДональдс в СССР.
Всякое иностранное у нас вполне любят и уважают.
зайдите к ним в ленту в инсту и посмотрите как это выглядит.
Сравнение с маком (первым на то время подобным заведением) - вообще тут при чем?)
При том, что все советские жители прекрасно понимали, что МакДональдс это американская компания (опционально - вражеская американская компания), но выстраивались в эту километровую очередь.
Если бы они написали на своей вывеске крупно "ИНОСТРАННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ", вы думаете люди бы из этой очереди ушли что?
Думаю, их бы еще в 10 раз больше привало.
по-моему, это вообще не сравнимые примеры. Т.к. если бы макдональдсу дали такой статус и проверяли доход каждого, кто как-то в него вложился или в нем работал - то он бы закрылся в тот же момент, и не из-за отсутствия клиентов. Работать некому было бы.
Тогда других макдональдсов в совке не было, а сейчас всякие РБК и Лента, туда деньги медузы утекут, рекламодатель очень осторожен.
Всё так, но мне сдаётся, что накал антиамериканизма в 1990-м был куда меньше, чем сейчас. Впрочем, я могу ошибиться и пусть поправят меня люди, заставшие то время в сознательном возрасте
Интерсно, как в таком случае действовать, с например Adsense или Директом. Разрешено ли вообще гуглу с ними работать.
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай:
Когда в Госдуме был скандал с депутатом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то Медуза посвятила этому несколько материалов. Действия депутата справедливо осуждались, потому что никому не позволено распускать руки в отношении женщин.
Когда главред Медузы, Иван Колпаков, позволил себе лишнего на корпорате и пристал к супруге своего коллеги — в Медузе отказались это комментировать и сперва дали ему немного отдохнуть (он ушел в отставку пока все не утихнет), а потом снова взяли на работу. А коллега Ивана, с супругой которого такое произошло — вынужден был уйти из Медузы.
Депутату Слуцкому мы дадим бой, потому что он депутат. А главреда Колпакова — отмажем, потому что он свой. Как говорится, "вы не понимаете, это другое". Стоит отметить, что я лично — осуждаю действия обоих.
После этого эпизода двуличности прекратил читать Медузу и лишь изредка заглядывал в раздел Шапито. Поэтому "умерла так умерла".
ну теперь осталось и медузу записать экстремистами, а донатеров обвинить в финансировании
Вот если бы в иноагенты записывали как агентов конкретной страны, можно было бы подавать на политическое убежище. Эх.
Если в РФ условный Ваня Иванов оформит донат с карты Сбербанка, то через время тоже во Владимир поедет как пособник Алексея?
По конституции у нас и слово свободно, и прокурор честный. Я поэтому и спросил.
Ага, только на карандаш всех возьмут а после закон для таких напишут, не сомневайтесь. А данные передавать и не нужно, если платить с карты или кошелька то там всё схвачено.
Донатить штабам Навального нельзя, но сразу же можно отдать деньги Медузе. Перенаправили, молодцы.
Ну как по мне новость хорошая, я не против иностранных компаний который создают здоровую конкуренцию. Но то что делают хомяки и их шакалья свора простите. Забивать мозг людей всякой ахинеей типа с 1 по 12 не будет продаваться алкоголь, навальный святой, фургал чел от небес и тому подобное.
Формулировка очень такая резкая "Дать денег", странно что не выбрали - пожертвовать
А почему нельзя сменить юр лицо и назвать себя иначе?
Всегда было интересно, на каком основании авторы фразы "не вмешивайтесь во внутренние дела" предъявляют претензии зарубежным СМИ (как Медуза) и штрафуют иностранные сайты, которые не имеют никаких представительств (и никак не зарегистрированы) в России.
Кто из рекламодателей расторг с ними рекламный контракт?
Такое впечатление, что хотят бабло с читателей срубить.
Ну вывод простой, раз никто не хочет спонсировать медузу значит она нахер никому и не нужна... сразу видно сколько у нас сторонников свободной печати.
А медузу никто не спонсировал вообще-то. Они зарабатывали. Размещали рекламу. Разница понимаете?
С новым статусом рекламодатели ушли.
Кому надо размещаться на ресурсе, который Кремль пометил как личного врага на расстрел.
Если вам нужна свободная пресса вы сами должны обеспечивать её работу, платить им зарплату, снимать офисы и сервера, а если вы хотите что бы все было бесплатно и без vpn у вас проблемы с понимаем как устроен мир.
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