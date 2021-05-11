«Медуза» обжаловала в суде включение в список иноагентов Статьи редакции
Минюст внёс издание в список в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.
Издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что основное в иске — «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
Уже есть решение суда?! Кликбейтный заголовок 👎
ОБЖАЛОВАТЬ — подать официальную жалобу в высшую инстанцию с протестом против какого-л. решения, постановления, против чьих-л. действий
Сплошной кавалер
Медуза полдня херачила онлайн-трансляцию когда один пассажир летел из Германии в Россию при этом на стрельбе ограничилась заметкой с подписью «новость дополняется». Все что нужно знать о Медузе.
Привлекательный Денис
Л - лицемерие ?:)
В - выгода? :)
Сплошной кавалер
П - пропаганда, прост другая. Все что в линию партии не укладывается идет фоном.
Ну справедливости ради нужно сказать, что первые пол дня у них висела статья про стрельбу и постоянно дополнялась + появлялись новые.
Ну я вот вообще центрист и не фанат «одного пассажира». Как и его оппонентов из Кремля. Да и медузу никогда не любил, даже до той истории с главредом. Но справедливости ради, он один из крупнейших политических игроков и от него частично зависела судьба страны. Санкции со стороны ЕС, протесты в стране и так далее.
Стрельба в Казани это трагедия, но она вряд ли изменит что-то в жизни всех россиян
Ну стрельба и стрельба. Люди на это реагируют так, потому что это редко и "ну надо же массовое убийство", хотя всего 10 жертв пока. По факту же людей гибнет по разным причинам каждый день не меньше, просто вы об этом не узнаёте, поэтому и спите спокойно. А так несчастные случаи, болезни и прочее прочее никуда не делись. Поэтому никаких двойных стандартов у Медузы я не вижу.
Просто люди любят чернуху. Так устроена психика, реагирует на трагедии очень активно, тк это в былые времена означало опасность для всего племени из 30 человек.
При моей нелюбви к медузе, чернушным сми она вроде не была.
И да, иногда в авариях прям сразу не меньше народу погибает, если какая-нибудь там маршрутка или автобус. Чего тему мусолить эту чернушную, не знаю
Действительно выше, но меньше по площади. И кто-то еще напишет об этой апелляции, как вы думаете?
А как выглядит, что в новости про стрельбу первым идёт текст про статус иноагента капсом?
«неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции»
Херня на постном масле. На кого это рассчитано? В список иноагентов они попали за финансирование из-за бугра, тут же они это финансирование подтверждают. Адвокатом надо было звать Марка Фейгина, он эксперт по проёбанным делам.
Ну включение в статус иногента в российских реалиях фактически означает смерть этого СМИ. Хотя ту же RT никто не запрещает в сша.
Так что тут ситуация неоднозначная.
Статус иногента должен работать как информирование читателя, а не как карательная мера для уничтожения оппозиционных СМИ
Почему они должны писать хрень каждый раз перед публикацией? Нигде в мире нет такой фигни, хоть есть статус иногента.
Какую хрень они должны писать? В ютюбе например под каждым видосом плашка висит, что мол такое-то СМИ финансируется таким-то государством
Что мешает дальше медузе поливать Россию грязью на госдеповские деньги?
Комментарий удален
Медузка пусть Госдепу объяснит, а то те не в курсе, что можно просто брать денежки и оставаться независимым...
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей.
Ну для одной аудитории она заявила что потеряла рекламодателей и то что нет денег:
Российские власти объявили «Медузу» иностранным агентом. У нас больше нет рекламодателей — а значит, нет денег. Но у нас есть вы — наши читатели. Помогите нам спасти «Медузу»!
https://support.meduza.io/
А для другой аудитории не все так категорично:
The Russian authorities are trying to kill Meduza. The Justice Ministry has labeled us a “foreign agent,” chasing away our advertisers. This means we will run out of money. We are already running out of money. But we have you — our readers. Help us save Meduza!
https://support.meduza.io/en
GoogleTranslate:
Российские власти пытаются убить «Медузу». Минюст заклеймил нас «иностранным агентом», отгоняющим наших рекламодателей. Это означает, что у нас закончатся деньги. У нас уже заканчиваются деньги.
Но у нас есть вы - наши читатели. Помогите нам спасти «Медузу»!
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