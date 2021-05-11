Минюст внёс издание в список в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.

Издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что основное в иске — «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.