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Таня Боброва

«Медуза» обжаловала в суде включение в список иноагентов Статьи редакции

Минюст внёс издание в список в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.

Издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что основное в иске — «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.

Какие есть способы монетизации медиа и почему…
Рассуждает Илья Красильщик на своей странице в Facebook.
vc.ru

#новость #медуза

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Александр Гримм

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Уже есть решение суда?! Кликбейтный заголовок 👎

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Андрей Фролов

Александр
25

ОБЖАЛОВАТЬ — подать официальную жалобу в высшую инстанцию с протестом против какого-л. решения, постановления, против чьих-л. действий

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Привлекательный Денис

1

Медуза этот заголовок у себя на сайте  главным сделала, только потом уже ужас произошедший в Казани. Кто что думает по этому поводу? по моему немного эгоистично со стороны выглядит...

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Сплошной кавалер

Привлекательный
3

Медуза полдня херачила онлайн-трансляцию когда один пассажир летел из Германии в Россию при этом на стрельбе ограничилась заметкой с подписью «новость дополняется». Все что нужно знать о Медузе.

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subst

Сплошной
7

Про "ограничились заметкой" - вы на медузу-то заходили? Огромный раздел на весь экран. Всё что нужно знать о балабольстве.

Ответить

Привлекательный Денис

Сплошной
0

Л - лицемерие ?:)
В - выгода? :)

Ответить

Сплошной кавалер

Привлек…
1

П - пропаганда, прост другая. Все что в линию партии не укладывается идет фоном.

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Михаил Филиппов

Сплошной
2

Ну справедливости ради нужно сказать, что первые пол дня у них висела статья про стрельбу и постоянно дополнялась + появлялись новые.

Ответить

Andreas Lapueros

Сплошной
1

Ну я вот вообще центрист и не фанат «одного пассажира». Как и его оппонентов из Кремля. Да и медузу никогда не любил, даже до той истории с главредом. Но справедливости ради, он один из крупнейших политических игроков и от него частично зависела судьба страны. Санкции со стороны ЕС, протесты в стране и так далее. 
Стрельба в Казани это трагедия, но она вряд ли изменит что-то в жизни всех россиян

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Pavel Pavel

Сплошной
1

Ну стрельба и стрельба. Люди на это реагируют так, потому что это редко и "ну надо же массовое убийство", хотя всего 10 жертв пока. По факту же людей гибнет по разным причинам каждый день не меньше, просто вы об этом не узнаёте, поэтому и спите спокойно. А так несчастные случаи, болезни и прочее прочее никуда не делись. Поэтому никаких двойных стандартов у Медузы я не вижу.

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Andreas Lapueros

Pavel
0

Просто люди любят чернуху. Так устроена психика, реагирует на трагедии очень активно, тк это в былые времена означало опасность для всего племени из 30 человек.
При моей нелюбви к медузе, чернушным сми она вроде не была.
И да, иногда в авариях прям сразу не меньше народу погибает, если какая-нибудь там маршрутка или автобус. Чего тему мусолить эту чернушную, не знаю 

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Виктор

Привлекательный
5

Действительно выше, но меньше по площади. И кто-то еще напишет об этой апелляции, как вы думаете?

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Константин Морошин

Привлекательный
1

А как выглядит, что в новости про стрельбу первым идёт текст про статус иноагента капсом?

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Дэни Трэхо

3

«неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции»

Херня на постном масле. На кого это рассчитано? В список иноагентов они попали за финансирование из-за бугра, тут же они это финансирование подтверждают. Адвокатом надо было звать Марка Фейгина, он эксперт по проёбанным делам.

Ответить

Andreas Lapueros

Дэни
0

Ну включение в статус иногента в российских реалиях фактически означает смерть этого СМИ. Хотя ту же RT никто не запрещает в сша.
Так что тут ситуация неоднозначная. 
Статус иногента должен работать как информирование читателя, а не как карательная мера для уничтожения оппозиционных СМИ 

Ответить

Yarro S

Дэни
0

Подучил дивиденды на акции американской компании, купленной на СПб - всё, есть основания признать иноагентом 

Ответить

Антон Штадлер

1

Почему они должны писать хрень каждый раз перед публикацией? Нигде в мире нет такой фигни, хоть есть статус иногента.

Ответить

subst

Антон
1

Вот такой закон у нас

Ответить

Andreas Lapueros

Антон
0

Какую хрень они должны писать? В ютюбе например под каждым видосом плашка висит, что мол такое-то СМИ финансируется таким-то государством 

Ответить

Канищев Максим

–5

Что мешает дальше медузе поливать Россию грязью на госдеповские деньги?

Ответить

Дарья Смолякова

Канищев
3

а я то думаю, кто в подъезде нагадил

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Комментарий удален

Алексей Любимов

–4

Медузка пусть Госдепу объяснит, а то те не в курсе, что можно просто брать денежки и оставаться независимым...

Ответить

Пётр Сдобин

0

 29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей.

Ну для одной аудитории она заявила что потеряла рекламодателей и то что нет денег: 
 Российские власти объявили «Медузу» иностранным агентом. У нас больше нет рекламодателей — а значит, нет денег. Но у нас есть вы — наши читатели. Помогите нам спасти «Медузу»!

https://support.meduza.io/

А для другой аудитории не все так категорично:
The Russian authorities are trying to kill Meduza. The Justice Ministry has labeled us a “foreign agent,” chasing away our advertisers. This means we will run out of money. We are already running out of money. But we have you — our readers. Help us save Meduza!

https://support.meduza.io/en

GoogleTranslate:
Российские власти пытаются убить «Медузу». Минюст заклеймил нас «иностранным агентом», отгоняющим наших рекламодателей. Это означает, что у нас закончатся деньги. У нас уже заканчиваются деньги.

Но у нас есть вы - наши читатели. Помогите нам спасти «Медузу»!

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