«Национальная медиа группа» купила «Медиалогию» — систему мониторинга и анализа СМИ и соцсетей

Детали сделки не раскрывают.Источник: «Яндекс Карты» О сделке рассказали источники AdIndex на рынке. В «Национальной медиа группе» (НМГ; владеет телеканалами СТС, «Рен-ТВ», газетой «Известия», онлайн-кинотеатром Wink и другими активами) подтвердили информацию, но детали не раскрыли. В «Медиалогии» отказались от комментариев.О переговорах о покупке в апреле 2025 года говорила глава НМГ Светлана Баланова. С 2019-го контроль в сервисе принадлежал ВТБ. В банке сообщили, что сейчас он полностью вышел из состава акционеров «Медиалогии». Условия сделки не раскрыли, но отметили: инвестицию считают успешной.«Медиалогия» была запущена на платформе IBS в 2003 году. Компания — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в реальном времени. По собственным данным, сервис автоматически мониторит «около 250 тысяч платформ, включающих более 3,2 млрд аккаунтов соцмедиа».Баланова называла «Медиалогию» одним из лидеров «управления репутацией и информационными рисками» и компанией «номер один» на рынке мониторинга информации и новостей. НМГ же стремится стать лидером на рынке информации и развлечений и для этого «смотрит на то, что находится рядом с медиа» — сферы, в которых «медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество».#новости #медиалогия