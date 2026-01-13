Подконтрольное «Эксмо» издательство Popcorn Books объявило о закрытии — оно столкнулось с давлением после принятия закона о «пропаганде ЛГБТ*»

Издательство проработало семь лет.Источник фото: «Ъ»Команда Popcorn Books поблагодарила авторов, партнёров и читателей. Причины закрытия не уточнила.Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет, и очень переживаем за них.Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, всё было не зря. Popcorn BooksОбновлено в 19:36 мск. В «Эксмо» сообщили, что Popcorn Books прекращает свою деятельность как бренд, поскольку «название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг». Творческая команда планирует продолжить работу в рамках других проектов.Popcorn Books — независимое издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускало молодёжную литературу жанра young adult, которая затрагивала «неудобные» темы: самоидентификацию, сексизм, расизм.Изначально долями в нём владели «Букмейт Лимитед», на тот момент глава Bookmate в России Андрей Баев и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев. В 2022 году активы выкупил совладелец сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов. А «Букмейт Лимитед», Баева и Докучаева признали иноагентами.В декабре того же 2022 года против Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ*», которую запретили вместе с «пропагандой» смены пола. Пока книжные сети убирали из продажи книги ЛГБТ*-тематики, Popcorn Books «демонстративно украшало обложки» цитатами из конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры, писал тогда депутат Александр Хинштейн.В августе 2023 года 51% в ООО «Попкорн букс» получила группа «Эксмо» (позже — и в Individuum). По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса Popcorn Books на начало 2023-го могла составлять до 100 млн рублей. Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что весь бизнес мог стоить 30-70 млн рублей.Покупку объяснили «стратегическими интересами по расширению молодёжной аудитории». Группа обещала не вмешиваться в редполитику, взять на себя дистрибуцию и «стать источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля». В апреле 2024-го юрлицо Popcorn Books ликвидировали. Товарным знаком владело Individuum.14 мая 2025 года ТАСС сообщило о задержании нескольких человек для расследования уголовного дела. Среди них были директор по продажам Individuum Павел Иванов, менеджер склада Артём Вахляев и руководитель редакций Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов.Всем троим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 282.2 УК — организация, вовлечение или участие в экстремистской организации с использованием служебного положения. По мнению следствия, они издавали и продавали книги, «пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*», «из корыстных побуждений».Всех троих сотрудников отправили под домашний арест, а в сентябре Росфинмониторинг внёс их в перечень террористов и экстремистов.Полина ЛааксоМедиа15.03.2023В плёнке и на дальней полке: как в России продают книги при законах об иностранном влиянии и «пропаганде ЛГБТ*» Главное из материала Forbes Life.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.#новости