Подконтрольное «Эксмо» издательство Popcorn Books объявило о закрытии — оно столкнулось с давлением после принятия закона о «пропаганде ЛГБТ*»

Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет, и очень переживаем за них.

Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, всё было не зря.