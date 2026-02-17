Популярное
Данила Бычков
Медиа

Warner Bros. Discovery возобновила переговоры с Paramount Skydance после того, как компания увеличила сумму предложения о покупке

WBD запросит у Paramount её «лучшее и окончательное» предложение.

Источник: Bloomberg
  • Представитель Paramount Skydance сообщил Warner Bros. Discovery, что компания готова заплатить $31 за акцию WBD при условии начала переговоров. Об этом говорится в заявлении Warner Bros.
  • У WBD есть соглашение о сделке с Netflix. Стриминг разрешил провести переговоры с Paramount до 23 февраля 2026 года без каких-либо санкций. Warner Bros. Discovery также запросит у Paramount её «лучшее и окончательное» предложение.
  • При этом совет директоров Warner Bros. всё ещё рекомендует акционерам проголосовать за продажу одноимённых студий и стримингового сервиса HBO Max компании Netflix по цене $27,75 за акцию, отмечает Bloomberg.
  • В декабре 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю группу Warner Bros. Discovery по цене $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров. Позже добавила личные гарантии от сооснователя Oracle Ларри Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount). Warner Bros. отказалась.
  • В январе 2026 года Paramount подала иск к Warner Bros. Discovery, чтобы затормозить сделку с Netflix, а также заявила о планах выдвинуть кандидатуры в совет директоров Warner Bros. и предложить поправку к уставу компании.
  • Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery 5 декабря 2025 года. Сделку запланировали закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.
  • Если она состоится, Netflix получит студии WBD, стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Однако процесс одобрения регуляторами может затянуться, а в киноиндустрии опасаются новой волны увольнений в Голливуде и сокращения кинопроката.
Таня Боброва
Медиа
