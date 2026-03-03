Популярное
Евгения Евсеева
Медиа

TelecomDaily: выручка онлайн-кинотеатров в 2025 году достигла 178,2 млрд рублей

Лидеры — «Кинопоиск», Okko и Wink.

Источник здесь и далее — TelecomDaily
  • Это на 45% больше, чем в 2024 году — тогда выручка составила 123 млрд рублей, пишет TelecomDaily.
  • Наибольшая доля от общей выручки (32,7%) у «Кинопоиска». На втором месте Okko с долей в 15,1%. На третьем Wink — 14,7%, на четвёртом «Иви» — 14,5%, на пятом Kion — 7,2%. Точные показатели выручки не раскрываются.
  • На подписках кинотеатры выручили 71,4 млрд рублей — распределение долей такое же.
  • Выручка от лицензирования и партнёрств (сюда относится выручка от партнёрских интеграций и продажа контента на другие платформы, ТВ-каналы, а также через традиционный кинопрокат) — 22,2 млрд рублей. С выручкой от подписок она не суммируется. Крупнейшие игроки — «Кинопоиск», «Иви» и «Амедиатека».
