Премьера состоится 9 октября 2026 года. Джереми Стронг в роли Марка Цукерберга. Источник: Sony PicturesThe Social Reckoning (в соцсетях и СМИ встречаются два перевода — «Социальная расплата» и «Социальный расчёт») — не прямое продолжение «Социальной сети», а дополнение. Производством занималась студия Sony Pictures.Роль Марка Цукерберга исполнил Джереми Стронг, получивший «Эмми» и «Золотой глобус» за роль Кендалла Роя в сериале HBO «Наследники» — зеркале «корпоративной Америки» и истории состоятельной семьи Роев, владеющей медиаконгломератом Waystar Royco.Первый трейлер фильма. Источник: Sony Pictures В сиквеле расскажут историю бывшего инженера и менеджера по продукту Facebook* Фрэнсис Хаген, которая в 2021 году раскрыла свыше 20 тысяч страниц внутренних документов компании.Тогда же на их основе газета WSJ выпустила расследование The Facebook* Files. Журналисты утверждали, что Facebook* (теперь Meta*) занимается осознанным вредительством: игнорирует ущерб детской психике, продвигает агрессивный и «жёлтый» контент с помощью алгоритмов, закрывает глаза на преступные схемы на своих платформах.Роль Хаген сыграла Майки Мэдисон («Анора» Шона Бейкера), а ключевого журналиста расследования Джеффа Хоровитца — Джереми Аллен Уайт («Медведь» Кристофера Сторера).Источник: Sony Pictures Режиссёр и сценарист The Social Reckoning — Аарон Соркин. Он же писал сценарий для «Социальной сети» 2010 года, которую снял Дэвид Финчер. В основу того фильма легла книга Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook*».Фильм получил восемь номинаций на «Оскар» и три награды — за адаптированный сценарий, монтаж, а также музыку. Последнюю сочинили Трент Резнор и Аттикус Росс. Фрагмент одной из их композиций, "Hand Covers Bruise", звучит в трейлере The Social Reckoning, но композитором сиквела выступил Александр Деспла.Желание снять продолжение Соркин объяснил так: «Нет ни одного человека, который ни разу не взаимодействовал с алгоритмами Facebook*, и это его влияние определило всё. Пора рассказать больше».Основателя Facebook* в «Социальной сети» сыграл Джесси Айзенберг, но он ещё в в феврале 2025 года заявил, что не хочет ассоциироваться с «таким человеком, как Цукерберг». По его словам, предприниматель принимает «спорные решения» — например, смягчает модерацию в соцсетях и убирает проверку фактов, поощряя тех, кто «разжигает ненависть», и ставя под угрозу безопасность «и без того» уязвимых групп.Полина ЛааксоСоцсети01.04.2025Марк Цукерберг рассказал о покупке футболки из «Социальной сети» — фильма о создании Facebook*, в котором его «арку исказили» Так утверждает он сам. *Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской и запрещена. #новости