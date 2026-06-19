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Таня Боброва
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Amazon, инвестировавшая в OpenAI, отказалась выпускать фильм с Юрой Борисовым о краткосрочном увольнении Сэма Альтмана — ему поищут другого дистрибьютора

Причины студия не назвала.

Сэм Альтман. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ffortune.com%2F2026%2F02%2F19%2Fsam-altman-openai-ceo-ai-white-collar-jobs-ceo-executives%2F&postId=2986540" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Prakash Singh, Bloomberg / Getty Images </a>
Сэм Альтман. Источник: Prakash Singh, Bloomberg / Getty Images
  • Amazon MGM Studios решила не выпускать фильм “Artificial” об увольнении и возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора OpenAI в 2023 году, пишет Puck.
  • Компания сказала изданию Deadline, что будет лучше, если картину выпустит другая студия. Amazon MGM «тесно работает» со съёмочной группой, чтобы «найти для фильма новый дом».
  • О том, что Amazon готовит “Artificial”, летом 2025 года писало The Hollywood Reporter. Режиссёром стал Лука Гуаданьино, сценарий написал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»).
  • Бывшего техдиректора OpenAI Миру Мурати сыграет Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), Альтмана — Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), сооснователя компании Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора», «Сто лет тому вперёд»).
  • По данным Variety, для фильма уже провели несколько тестовых показов. Источник издания, посмотревший картину, отметил: персонажи Альтмана и Илона Маска меньше всех вызывают сочувствие.
  • Deadline напоминает, что в начале 2026 года Amazon анонсировала инвестиции в OpenAI на $50 млрд, а основатель компании Джефф Безос — один из ярых сторонников развития ИИ.
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета в ноябре 2023 года. В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» гендиректора. Вслед за Альтманом компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей.
  • Вернуть основателей в OpenAI и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Через несколько дней OpenAI сообщила, что Альтман вернётся на пост гендиректора. Вместе с ним к работе вновь приступил и Брокман, а совет распустили и вместо него собрали новый.

#новости

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