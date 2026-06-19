Amazon, инвестировавшая в OpenAI, отказалась выпускать фильм с Юрой Борисовым о краткосрочном увольнении Сэма Альтмана — ему поищут другого дистрибьютора

Причины студия не назвала.Сэм Альтман. Источник: Prakash Singh, Bloomberg / Getty Images Amazon MGM Studios решила не выпускать фильм “Artificial” об увольнении и возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора OpenAI в 2023 году, пишет Puck.Компания сказала изданию Deadline, что будет лучше, если картину выпустит другая студия. Amazon MGM «тесно работает» со съёмочной группой, чтобы «найти для фильма новый дом».О том, что Amazon готовит “Artificial”, летом 2025 года писало The Hollywood Reporter. Режиссёром стал Лука Гуаданьино, сценарий написал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»).Бывшего техдиректора OpenAI Миру Мурати сыграет Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), Альтмана — Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), сооснователя компании Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора», «Сто лет тому вперёд»).По данным Variety, для фильма уже провели несколько тестовых показов. Источник издания, посмотревший картину, отметил: персонажи Альтмана и Илона Маска меньше всех вызывают сочувствие.Deadline напоминает, что в начале 2026 года Amazon анонсировала инвестиции в OpenAI на $50 млрд, а основатель компании Джефф Безос — один из ярых сторонников развития ИИ.Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета в ноябре 2023 года. В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» гендиректора. Вслед за Альтманом компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей.Вернуть основателей в OpenAI и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Через несколько дней OpenAI сообщила, что Альтман вернётся на пост гендиректора. Вместе с ним к работе вновь приступил и Брокман, а совет распустили и вместо него собрали новый.#новости