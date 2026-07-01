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Евгения Евсеева
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Американский Neon выкупил права на показ фильма с Юрой Борисовым о краткосрочном увольнении Сэма Альтмана из OpenAI

Компания известна тем, что отвечала за дистрибуцию фильма «Паразиты».

Источник: AFT / Getty Images 
Источник: AFT / Getty Images 
  • Neon купил права на фильм “Artificial” об увольнении и возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора, сообщает AP со ссылкой на компанию. Сумму сделки она не раскрыла.
  • Показать фильм планируют в 2026 году. Сняла его Amazon, но в июне 2026-го отказалась выпускать картину. По её словам, «будет лучше, если это сделает другая студия».
  • О том, что Amazon готовит “Artificial”, летом 2025 года писало The Hollywood Reporter. Режиссёром стал Лука Гуаданьино, сценарий написал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»).
  • Бывшего техдиректора OpenAI Миру Мурати сыграет Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), Альтмана — Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), сооснователя компании Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора», «Сто лет тому вперёд»).
  • Neon — американский дистрибьютор, который распространял фильмы «Паразиты», «Анора», «Идеальные дни», «Тоня против всех» и другие.
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета в ноябре 2023 года. В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» гендиректора. Вслед за Альтманом компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей.
  • Вернуть основателей в OpenAI и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Через несколько дней OpenAI сообщила, что Альтман вернётся на пост гендиректора. Вместе с ним к работе вновь приступил и Брокман, а совет распустили и вместо него собрали новый.

#новости #сэмальтман #neon

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