Американский Neon выкупил права на показ фильма с Юрой Борисовым о краткосрочном увольнении Сэма Альтмана из OpenAI

Компания известна тем, что отвечала за дистрибуцию фильма «Паразиты». Источник: AFT / Getty Images Neon купил права на фильм “Artificial” об увольнении и возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора, сообщает AP со ссылкой на компанию. Сумму сделки она не раскрыла.Показать фильм планируют в 2026 году. Сняла его Amazon, но в июне 2026-го отказалась выпускать картину. По её словам, «будет лучше, если это сделает другая студия».О том, что Amazon готовит “Artificial”, летом 2025 года писало The Hollywood Reporter. Режиссёром стал Лука Гуаданьино, сценарий написал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»).Бывшего техдиректора OpenAI Миру Мурати сыграет Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), Альтмана — Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), сооснователя компании Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора», «Сто лет тому вперёд»).Neon — американский дистрибьютор, который распространял фильмы «Паразиты», «Анора», «Идеальные дни», «Тоня против всех» и другие.Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета в ноябре 2023 года. В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» гендиректора. Вслед за Альтманом компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей.Вернуть основателей в OpenAI и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Через несколько дней OpenAI сообщила, что Альтман вернётся на пост гендиректора. Вместе с ним к работе вновь приступил и Брокман, а совет распустили и вместо него собрали новый.#новости #сэмальтман #neon